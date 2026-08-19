Thiago Tirante derrotó a Jakub Mensik y clasificó a cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

Thiago Tirante se impuso 5-7, 6-4 y 6-4 sobre Jakub Mensik por los octavos. Es la primera vez que un argentino se mete en esta instancia del torneo desde 2018.

El argentino Thiago Tirante se impuso este miércoles sobre el checo Jakub Mensik en tres sets en el Masters 1000 de Cincinnati 2026 (Estados Unidos) y se clasificó por primera vez en su carrera a unos cuartos de final de este tipo de torneos.

El tenista platense, 50° del mundo, le dio vuelta el partido a su rival (16°) por 5-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 15 minutos de juego. En cuartos de final, le tocará enfrentarse al vencedor de la eliminatoria entre el australiano Alex de Miñaur (8°) y el francés Arthur Fils (21°).

Thiago Tirante le ganó a Mensik y avanzó a cuartos en Cincinnati ESPN Es la primera vez que Tirante llega a unos cuartos de final de un Masters 1000 después de haberse quedado en los octavos en los dos torneos anteriores, Canadá y Roma. Además, es la primera vez que llega a cuartos de final de un torneo sobre una superficie distinta a la tierra batida.

Con este triunfo, el argentino de 25 años escala al menos hasta el número 41 del Ranking ATP, su mejor posición hasta la fecha y la tercera mejor entre sus compatriotas, solo por detrás de Francisco Cerúndolo (25°) y Tomás Martín Etcheverry (31°).

Contra Mensik, el platense sufrió un doloroso break en el undécimo y último juego del primer set, que el checo se apuntó por 7-5. Pero se lo devolvió en el segundo, con una rotura en el noveno para ponerse 5-4, con saque a favor. Tras apuntarse ese segundo set, encadenó otras dos roturas para el 4-0 en el tercero. El checo recuperó una, pero el argentino aguantó la ventaja para sellar su clasificación.