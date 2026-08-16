Djokovic dio detalles del problema de salud que padece y por qué se agravó durante la derrota ante Tirante
El serbio necesitó atención médica durante el partido y luego dejó en claro que no se trató de un episodio aislado.
Novak Djokovic quedó eliminado del Masters 1000 de Cincinnati en su estreno ante el argentino Thiago Tirante, en un partido marcado por las altas temperaturas y la humedad. El serbio, de 39 años, necesitó atención médica durante el encuentro y posteriormente reveló que padece una condición de salud que se ve especialmente afectada por esas condiciones climáticas.
Djokovic comenzó el partido en ventaja, pero después de ganar el primer set por 6-2 perdió el control del encuentro. Tirante reaccionó, se impuso 6-4 en los dos parciales siguientes y consiguió una de las victorias más importantes de su carrera frente al histórico tenista serbio.
Después de la derrota, Djokovic explicó que el malestar que sufrió no fue un episodio aislado. Según reconoció, se trata de un problema que lo acompaña desde hace varios años y que puede agravarse cuando las condiciones ambientales son exigentes.
Djokovic explicó el problema que sufrió durante el partido
"Felicidades a mi rival. Seguro que no fue un partido agradable para mí, por cómo me sentí. No es la primera vez y supongo que tampoco será la última, pero es lo que hay", dijo Djokovic en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El serbio recibió atención médica durante el partido después de sufrir una indisposición física. Más tarde, vinculó directamente lo ocurrido con una condición de salud que, según explicó, se vuelve más difícil de manejar cuando coinciden el calor y la humedad.
"Es una condición de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor", reconoció Djokovic. El tenista también explicó que era consciente de las condiciones que encontraría en Cincinnati, aunque consideró que hubo otros factores que terminaron agravando el problema durante el encuentro.
"Sabía que habría humedad, pero hay todas estas cosas, como los nervios y todo lo demás, que lo empeoran, y eso fue lo que pasó", añadió.
La situación terminó condicionando su actuación frente a Tirante, que aprovechó el desarrollo del partido para completar la remontada y avanzar a la siguiente ronda. Para Djokovic, además, la eliminación dejó dudas sobre su continuidad en este torneo. El serbio ganó Cincinnati en tres oportunidades, pero a sus 39 años reconoció que no sabe si volverá a participar el próximo año. "Desde luego espero volver, pero por desgracia parece más probable que no. Veremos qué nos depara el futuro", afirmó.