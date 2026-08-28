A los 45 años, el Tanque Silva vuelve al fútbol: en qué equipo argentino jugará

A sus 45 años, Santiago Silva volverá a calzarse los botines y saltar a una cancha de fútbol de la mano de un sorpresivo equipo argentino.

Santiago Silva volverá a ponerse los botines a los 45 años. El histórico delantero uruguayo fue anunciado como nuevo refuerzo de Sportivo Pocitos de Salvador Mazza, Salta, para disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El equipo salteño debutará este domingo ante Villa San Antonio y el Tanque podría tener sus primeros minutos con la camiseta de su nuevo club.

La incorporación generó una enorme expectativa en el norte argentino por el recorrido del atacante. Nacido en Montevideo el 9 de diciembre de 1980, Silva construyó una carrera que incluyó 20 clubes y experiencias en Uruguay, Argentina, Brasil, Alemania, Portugal, Italia y Chile, además de un reciente paso por el ascenso español. Ahora, a los 45 años, decidió afrontar un nuevo desafío y regresar a la competencia en el fútbol argentino.

Santiago Silva jugará en Sportivo Pocitos de Salta a sus 45 años En Argentina, uno de sus capítulos más recordados fue en Banfield, donde fue protagonista del histórico título del Apertura 2009. El delantero marcó 14 goles y se convirtió en una de las grandes figuras de aquel campeonato. Luego regresó a Vélez, fue goleador del Apertura 2010 con 11 tantos y volvió a levantar un trofeo al conquistar el Clausura 2011.

Santiago Silva tuvo un gran paso por Boca en 2011. Archivo Otro de los grandes momentos de su carrera fue su paso por Boca. Entre 2011 y 2013 disputó 55 partidos y convirtió 19 goles, además de ganar la Copa Argentina 2012 y disputar la final de la Copa Libertadores de ese año. En ese período también convirtió dos goles en Superclásicos y tuvo la difícil misión de ocupar el lugar que había dejado Martín Palermo.

La carrera del Tanque también tuvo un capítulo especialmente duro. En 2019 recibió una suspensión de dos años por el uso de testosterona, sustancia relacionada con un tratamiento de fertilidad. Después de 697 días sin competencia profesional, regresó en enero de 2022 con Aldosivi y unos meses más tarde volvió a marcar ante Patronato. Fueron 762 días desde su último gol y el festejo terminó en lágrimas, con Martín Palermo como entrenador del conjunto marplatense.