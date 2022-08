Santiago Silva, sobre los escalofriantes incendios a los autos de los jugadores de Aldosivi: "Son cosas que..."

Inadmisible y aberrante fue la situación que se vivió en el predio de Aldosivi en Punta Mogotes después de que se consumara la novena derrota del Tiburón en 13 fechas: 2-0 ante Godoy Cruz en Mendoza. En represalia por los malos resultados, la barrabrava del equipo marplatense incendió cinco autos que los miembros del plantel habían dejado estacionados adentro del club. Y Santiago Silva, como referente actual del equipo, salió a mostrar su indignación por lo sucedido.

"Son cosas materiales, pero no debemos acostumbrarnos. Son cosas que nos tocan vivir en esta sociedad", arrancó diciendo con desilusión el Tanque Silva. Y agregó: "Tengo bastantes años en el fútbol y nunca me ha tocado vivir una situación así. Estamos a mitad de campeonato, no es un gran momento. Pero son cosas del fútbol. Como uno de los líderes del grupo, me toca seguir adelante, seguir trabajando; doblegar esfuerzos y salir adelante. El plantel está muy bien. Tuvimos resultados negativos y nada más".

Los automóviles dañados son los de Devecchi, Chaco Martínez, Cerro, Zacarías y un integrante del cuerpo técnico. Justamente Pancho Cerro -uno de los damnificados y con mayor experiencia dentro del plantel- también habló de la escalofriante situación: "Estamos afectados, pero tenemos bien en claro que son parte de una minoría violenta que no tiene nada que ver con el hincha genuino. No creo que haya antecedentes de algo de esta magnitud. Quemar los autos de los jugadores no es la solución a nada".

El CLUB ATLÉTICO ALDOSIVI expresa su total repudio a los hechos vandálicos ocurridos esta noche en el predio Deportivo.



La violencia nunca es el camino. Seguiremos trabajando y fomentando los valores de respeto, compromiso y amor por estos colores.

Por su parte, el club sacó un comunicado repudiando la quema de los automóviles de los futbolistas: "El Club Atlético Aldosivi expresa su total repudio a los hechos vandálicos ocurridos esta noche en el predio Deportivo. La violencia nunca es el camino. Seguiremos trabajando y fomentando los valores de respeto, compromiso y amor por estos colores".

Antes de regresar a Mar del Plata, los futbolistas del Tiburón hicieron escala en Aeroparque. De ahí, salió un micro escoltado por cuatro móviles de Prefectura que los llevó de vuelta a La Feliz, que hoy no está contenta; para nada. Es triste.