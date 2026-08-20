El sueño del ascenso ya tiene camino: los 12 mendocinos que van por el Regional

En apenas diez días, 12 equipos mendocinos pondrán en marcha el sueño de llegar al Torneo Federal A . El próximo 30 de agosto comenzará una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur 2026, la cuarta categoría del fútbol argentino, organizada por el Consejo Federal de AFA.

El certamen reunirá a más de 200 clubes de todo el país, todos con el mismo objetivo: avanzar en las distintas etapas de la competencia y quedarse con uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A . Además, el torneo otorgará plazas para el Torneo Argentino del Interior 2027.

El Consejo Federal confirmó este jueves la participación de los equipos mendocinos y los distribuyó en tres zonas de cuatro integrantes cada una , con representantes de distintos puntos de la provincia.

La Zona 1 , integrada por equipos del Sur mendocino, aparece como una de las más atractivas del torneo. Allí estarán Quiroga, Huracán y Deportivo Goudge, de San Rafael, y Pacífico, de General Alvear .

La Zona 2 estará conformada por La Consulta, San Carlos, Vialidad Nacional de Malargüe y Deportivo Malargüe .

Mientras que la Zona 3 tendrá como protagonistas a Argentino de San José, Deportivo Montecaseros, La Libertad de Rivadavia y Atlético Palmira.

La primera etapa se disputará bajo el sistema de todos contra todos, a dos ruedas, con partidos de ida y vuelta.

Los ganadores de las zonas de cuatro equipos avanzarán directamente a la Tercera Ronda, mientras que los segundos accederán a la Segunda Ronda.

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Así será la primera fecha

La competencia comenzará el 30 de agosto y la jornada inaugural ya tiene definidos sus cruces.

Zona 1

Deportivo Goudge vs. Huracán

Pacífico vs. Quiroga

Zona 2

San Carlos vs. La Consulta

Vialidad Nacional vs. Deportivo Malargüe

Zona 3

Montecaseros vs. La Libertad

Argentino de San José vs. Atlético Palmira

Un largo camino hacia el ascenso

Luego de la Primera Ronda comenzará la etapa de eliminación directa. A partir de allí se disputarán cuatro fases mano a mano, con series de ida y vuelta, que definirán a los equipos que irán en busca de los objetivos principales del certamen.

El Regional Federal Amateur vuelve a poner en juego el sueño de cientos de clubes de todo el país. Para los 12 representantes mendocinos, la aventura comenzará el 30 de agosto, con tres zonas que prometen mucha competencia y un premio mayor: dar el salto al fútbol profesional y alcanzar el Torneo Federal A.