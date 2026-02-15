Con polémicas, FADEP hizo historia y ascendió al Federal A
El equipo de Diego Pozo venció 3-2 a La Amistad en un polémico partido. Klusener anotó dos tantos, ambos de penal.
FADEP le ganó 3 a 2 a La Amistad de Cipolleti en una de las cuatros finales que se disputaron en el Torneo Regional Amateur y ascendió al Federal A. El partido tuvo muchas polémicas y el equipo de Diego Pozo lo ganó sobre el final.
El partido se jugó en el estadio de Jorge Newbery, en San Luis, y el árbitro fue Diego Novelli. FADEP arrancó ganando con gol de Brian Zabaleta. Antes de que terminara la primera parte, La Amistad lo empató con un tanto de Nicolás Figueroa.
Te Podría Interesar
En la segunda parte el árbitro cobró un penal a favor de FADEP (muy discutido), ya que Lucas Mellado le hizo falta a Gonzalo Klusener y el ex Independiente Rivadavia cambió por gol desde los 12 pasos. La Amistad lo fue a buscar y llegó al empate a los 30 del complemento en los pies de Santiago Gómez. Ya sobre el final, con otro gol de penal, Klusener puso el 3-2 y le dio el ascenso a FADEP que jugará el Federal A que arrancará en las próximas semanas. San Martín de Mendoza y Huracán Las Heras esperan por el equipo de Sebastián Torrico.
Recordamos que FADEP había perdido la final del ascenso ante Independiente de Chivilcoy el 28 de febrero del 2021.
Síntesis
FADEP (3): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Tomás López y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
La Amistad (2): Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Mauro García y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.
Goles: PT: 22' Zabaleta (F), 45' Figueroa (LA). ST: 14' Klusener (F) de penal, 28' Gómez (LA), 51' Klusener (F) de penal.
Cambios: ST: inicio Joel Juárez por García (LA), 20' Emiliano Gómez e Ignacio Pérez por Dellarole y Navarro (F), 30' Santiago Garcés y Damián Jara por Santacruz y Alonso (LA), 34' Uriel Gizzi por Zabaleta (F), 40' Nelson Rodriguez y Nicolás Domínguez por Gómez y Guajardo (LA), 41' Matías Persia por Ortega (F)
Expulsados: ST: 13' Mellado (LA) por doble amonestación y 51' Persia (LA)
Estadio: Jorge Newbery de Villa Mercedes
Árbitro: Diego Novelli .