Con polémicas, FADEP hizo historia y ascendió al Federal A

FADEP le ganó 3 a 2 a La Amistad de Cipolleti en una de las cuatros finales que se disputaron en el Torneo Regional Amateur y ascendió al Federal A. El partido tuvo muchas polémicas y el equipo de Diego Pozo lo ganó sobre el final.

El partido se jugó en el estadio de Jorge Newbery, en San Luis, y el árbitro fue Diego Novelli. FADEP arrancó ganando con gol de Brian Zabaleta. Antes de que terminara la primera parte, La Amistad lo empató con un tanto de Nicolás Figueroa.

En la segunda parte el árbitro cobró un penal a favor de FADEP (muy discutido), ya que Lucas Mellado le hizo falta a Gonzalo Klusener y el ex Independiente Rivadavia cambió por gol desde los 12 pasos. La Amistad lo fue a buscar y llegó al empate a los 30 del complemento en los pies de Santiago Gómez. Ya sobre el final, con otro gol de penal, Klusener puso el 3-2 y le dio el ascenso a FADEP que jugará el Federal A que arrancará en las próximas semanas. San Martín de Mendoza y Huracán Las Heras esperan por el equipo de Sebastián Torrico.

"FADEP":

Por los comentarios sobre el arbitraje de Diego Novelli en la definición para ascender al #FederalA pic.twitter.com/wn3y52ySTO — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2026 Recordamos que FADEP había perdido la final del ascenso ante Independiente de Chivilcoy el 28 de febrero del 2021.

Síntesis FADEP (3): Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Tomás López y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.