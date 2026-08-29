Las Leonas campeonas del mundo: ¿por qué estaba Aníbal Fernández en el palco durante la Final?

En el medio de la victoria de Las Leonas, muchas personas notaron la presencia de Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete durante la presidencia de CFK.

Argentina está de fiesta: después de 16 años y en unos tensos penales, Las Leonas ganaron el Mundial de Hockey 2026 y se consagraron campeonas del mundo. La final fue disputada contra Países Bajos, un seleccionado que era invicto desde el 2010.

En el medio del partido y, posteriormente, los festejos, las cámaras de televisión que transmitían el programa se detuvieron en una figura vinculada a la política nacional. Se trata de Aníbal Fernández, exsenador nacional por la provincia de Buenos Aires y Jefe de Gabinete durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y exministro de Seguridad en el mandato de Alberto Fernández.

Qué hacía Anibal Fernández en la final del Mundo de Hockey 2026 La presencia de Fernández se debe a que, desde abril de 2021, preside la Confederación Argentina de Hockey (CAH). De acuerdo a la página web de la confederación, el exlegislador fue elegido por unanimidad para ocupar dicho cargo.