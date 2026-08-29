Las Leonas van por el título ante Países Bajos: hora y TV de la gran final

Las Leonas ya tienen todo listo para disputar una nueva final del Mundial de hockey femenino . La Selección argentina se enfrentará con Países Bajos por el título, en un duelo entre dos potencias de la disciplina que volverán a encontrarse en una definición mundialista. El partido se disputará en el Estadio Wagener de Amstelveen.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llegó al último partido del torneo después de superar a Australia por 1-0 en las semifinales. Julieta Jankunas marcó el único gol del encuentro a poco más de un minuto del final y selló la clasificación argentina a la definición.

Ahora, Las Leonas irán por su tercer campeonato mundial, después de las consagraciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010. En esta oportunidad tendrán enfrente a Países Bajos , la selección más laureada de la historia del hockey femenino y un rival al que Argentina ya derrotó en dos finales.

El camino de Argentina hasta la final comenzó con un empate 1-1 ante Estados Unidos, seguido por los triunfos frente a Alemania por 3-2 y Escocia por 2-0. En la segunda fase, las dirigidas por Ferrara vencieron 3-0 a España e igualaron 0-0 con Bélgica.

La victoria ante Australia en semifinales completó el recorrido de Las Leonas hacia una nueva definición . El seleccionado argentino también tiene una extensa historia en esta instancia: además de los títulos de 2002 y 2010, disputó las finales de 1974, 1976, 1994 y 2022.

Países Bajos, el gran desafío

Países Bajos llega como el gran favorito por su impresionante trayectoria reciente. El seleccionado europeo conquistó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012, Tokio 2021 y París 2024, además de los Mundiales de 2006, 2014, 2018 y 2022.

Su recorrido en este torneo también fue contundente, con victorias ante Chile, Australia y Japón en la fase de grupos, y frente a China e India en la segunda ronda. En semifinales, sin embargo, tuvo que trabajar hasta el final para superar 1-0 a Bélgica.

LAS LEONAS CLASIFICARON A LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO 2026 pic.twitter.com/wdEK5HfvVq — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 27, 2026

La gran final será una nueva oportunidad para Las Leonas de enfrentarse con la potencia neerlandesa y buscar un tercer título mundial. El partido se jugará a las 11 (hora de Argentina) en el Estadio Wagener de Amstelveen y se podrá ver en vivo por ESPN 2 y Disney+ Premium.