El pícaro posteo que hizo River sobre Ramón Díaz y generó confusión en sus hinchas

En medio de los rumores, River compartió una publicación dedicada al histórico entrenador que encendió las redes y muchos lo interpretaron como una señal.

El posteo de River, con Ramón Díaz como protagonista en una fecha especial.

¿Una señal o un simple saludo? La publicación de River por el cumpleaños número 66 de Ramón Díaz generó todo tipo de especulaciones. En plena búsqueda del nuevo entrenador tras la salida de Eduardo Coudet, el club publicó una imagen del riojano en sus redes oficiales y rápidamente las redes hicieron el resto.

“Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia”, escribió el club de Núñez para acompañar la placa dedicada a uno de los técnicos más importantes de su historia. Un mensaje lógico por la fecha, aunque el contexto hizo que muchos lo interpretaran de otra manera: ¿estaban anunciando el regreso del Pelado al banco? La respuesta, al menos por ahora, es no.

El homenaje no tuvo relación con la búsqueda del técnico y se trató simplemente de un saludo por el cumpleaños del extécnico. Sin embargo, el posteo llegó justo después de la renuncia de Coudet y en medio de una danza de nombres que mantiene en vilo a los hinchas.

River saludó a Ramón Díaz por su cumpleaños y generó algunas confusiones Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños, @ramondiaz9dt! pic.twitter.com/cQaTbHSdCN — River Plate (@RiverPlate) August 29, 2026 Mientras Leonardo Ponzio asumió de manera interina, comenzaron a aparecer distintas alternativas para ocupar el cargo de forma definitiva. Y entre los nombres que algunos hinchas volvieron a instalar apareció, claro, el de Ramón.

Emiliano Díaz, hijo y principal ayudante del histórico DT, incluso se refirió a la posibilidad de regresar a River. En diálogo con ESPN, fue contundente cuando le preguntaron si aceptarían una propuesta: “¿Cómo no? Es la Casa Blanca, a cualquier entrenador le gustaría”.