Bombazo: Flamengo viene por una joya de River con cláusula de € 100.000.000

A sabiendas de su incuestionable poderío económico, el gigante brasileño posó sus ojos en unos de los jugadores más valiosos de River. De quién se trata.

River todavía está acomodándose a la asunción -por ahora de manera interina- de Leonardo Ponzio, pero el mercado de pases ya le presenta una situación para seguir de cerca. Es que desde Brasil comenzaron a mirar con atención a Joaquín Freitas, una de las grandes apariciones que tuvo el Millonario en su apático 2026.

Quien posó los ojos en el delantero de 19 años es ni más ni menos que Flamengo. Y si hay algo que caracteriza al vigente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao es su capacidad para gastar fortunas en refuerzos, por lo que en Núñez están expectantes y espera que haya movimiento.

Por ahora, el interés del Mengao se encuentra en una etapa inicial y no hubo una oferta formal sobre la mesa. Pero el calendario juega a favor de una posible negociación: el sistema de transferencias internacionales del fútbol brasileño (TMS) tendrá actividad hasta el viernes 11 de septiembre. Es decir, todavía quedan un par de semanas para que el Fla decida si avanza con fuerza por la joya de River.

Freitas, en la mira del Flamengo. @RiverPlate Flamengo quiere a Joaquín Freitas: la postura de River Freitas tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028 y cuenta con la famosa cláusula de rescisión de €100.000.000, una política que adoptó el club en el último tiempo para blindar a sus jugadores más preciados. por su rendimiento en lo que va del año, desprenderse de él tampoco aparece como una prioridad en los pasillos del Monumental, aunque la dirigencia estaría abierta a escuchar propuestas.

Su polifuncionalidad es uno de los aspectos que más llamó la atención en Río de Janeiro. Es que Freitas puede desempeñarse como delantero de punta o moverse por los costados, una característica que le permitió asentarse en la Primera de River y hasta lo llevó a ser considerado por Lionel Scaloni, quien lo citó a la Selección argentina para los amistosos previos al Mundial 2026.