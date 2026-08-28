El tremendo mensaje del Pato Fillol para Santiago Beltrán tras su penal errado en la eliminación de River

Ubaldo Matildo Fillol bancó a Santiago Beltrán luego de la caída en octavos de la Sudamericana en el Monumental y lo llenó de elogios.

Tras la dolorosa eliminación de River Plate en octavos de la Copa Sudamericana conta Independiente Santa Fe, muchos jugadores fueron apuntados por los hinchas. Uno de los pocos que se salvaron fue Santiago Beltrán, que tuvo una destacadísima actuación en la tanta de penales, en la que atajó tres disparos y estuvo cerca de contener otros tantos.

Lamentablemente, al extenderse la serie, cuando le llegó el momento de definir, su remate se fue muy desviando y terminó desembocando en la derrota millonaria. Si bien el público le reconoció sus méritos y lo aplaudió, él se mostró consternado tras la caída. Aún así, se ganó numerosos elogios, como el de una leyenda del arco riverplatense como es Ubaldo Matildo Fillol.

El Pato Fillol elogió y bancó a Santiago Beltrán @patofillol "Te falta mucho camino por recorrer, un camino hermoso, obviamente. Me dio mucha pena cuando tuviste que definir cosas que deberían haber hecho los jugadores de campo. Porque nosotros, los arqueros, estamos para atajar, no para patear penales. Tenemos que agarrar la pelota con la mano", comienza el emotivo mensaje que le dedicó el Pato al joven arquero de 21 años en sus redes sociales.

"Hay jugadores que están en la historia del fútbol, del mundo; te hablo de Diego Maradona, te hablo de Messi, te hablo de Platini, de Baggio, de Baresi, que estuvieron en los Mundiales para definir penales y los erraron. Así que no tenés que sentir ningún tipo de culpa", remarcó a continuación, como para relativizar la importancia de su yerro.

"Te vi muy abatido cuando terminó todo, pero tenés el apoyo no solamente mío, sino del mundo River también, que sabe que atajaste tres penales, que estás creciendo en el que es tu rol como arquero y que tenés mucho para dar", le aseguró Fillol a Beltrán. Y concluyó: "Acordate, recién estás escribiendo tu propia historia. Ahora va a aparecer seguramente tu rebeldía. Te tenés que sentir imbatible. Y yo creo que está todo dado como para que toda esta historia tenga un final feliz".