Tras su polémico posteo y su aclaración, Kendry Páez dejó de ser futbolista de River

A 7 meses de su llegada, River aceleró la salida de Kendry Páez, cuyo futuro pasa a estar nuevamente en manos del Chelsea.

A fines de enero, Kendry Páez llegó a River Plate a préstamo desde el Chelsea como una bomba del mercado de pases y la gran apuesta de Marcelo Gallardo para este 2026. Pero lejos de cumplir las expectativas, dejó bastante que desear con su rendimiento y tras la salida del Muñeco perdió bastante lugar en el equipo.

De hecho, luego de disputar el Mundial 2026 con Ecuador, el joven volante de 19 años fue uno de los jugadores a los que el club les comunicó que no volverían a jugar y quedó apartado en Cantilo como parte del grupo del container. Y todo terminó de romperse con la polémica historia que compartió el miércoles a la noche luego de la eliminación del Millonario en Copa Sudamericana.

Kendry Páez se va de de River. Fotobaires Más allá del intento de explicación y desmentida que esbozó este viernes al ver el revuelo que generó, en Núñez decidieron acelerar la decisión que ya habían tomado unos meses atrás y esta tarde le hicieron firmar la rescisión de su contrato, al cual aún le quedaban 12 meses más (hasta fines junio de 2027).

De este modo, el ecuatoriano se marcha con más penas que glorias, en una etapa breve en la que se destacó más por sus inconductas que por su rendimiento dentro de la cancha, como le había pasado anteriormente en el Racing de Estrasburgo. Su futuro ahora está en manos del Chelsea, el club dueño de su pase, que deberá definir a qué nuevo equipo lo cederá.