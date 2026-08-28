El descargo de Kendry Páez luego de su polémica historia tras la eliminación de River: "Jamás publicaría algo así"

Kendry Páez se expidió en su cuenta de Instagram respecto del posteo que se había viralizado luego de la caída de River ante Independiente Santa Fe.

Luego de la eliminación de River Plate en octavos de final de la Copa Sudamericana, Kendry Páez y Matías Galarza Fonda quedaron en el ojo de la tormenta por sus picantes posteos una vez que concluyó la tanda de penales. En el caso del ecuatoriano, subió a sus historias de Instagram un emoji de dientes apretados sobre un fondo negro.

Esta publicación se da en medio de su aislamiento en Cantilo y se interpretó como un sarcasmo y una provocación por el mazazo que sufrió el club mientras a él lo mantienen apartado. Esto le valió fuertes críticas por parte de los hinchas, que lograron sacar numerosas capturas de su posteo antes de que él lo borrara unos pocos minutos después.

El polémico posteo de Kendry Páez tras la eliminación de River que luego borró. Captura @kendypaez.10 El descargo de Kendry Páez Consciente del lío en el que se metió, y mientras en Núñez evalúan posibles sanciones, el joven volante de 19 años escribió un descargo en su cuenta de Instagram en el que desmintió haber hecho esa publicación: "He visto que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta", aseguró en primer término.

"No suelo salir a aclarar este tipo de cosas, pero en este caso sentí que era importante hacerlo por respeto a River, a mis compañeros y a toda la gente que me acompañó durante este tiempo", prosigue el texto que compartió este viernes por la mañana también en sus historias.