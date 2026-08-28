La fuerte frase de Leonardo Ponzio que salió a la luz tras ser confirmado como DT de River

Tras la renuncia de Eduardo Coudet luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, Leonardo Ponzio se convirtió en el nuevo director técnico interino de River Plate. Stéfano Di Carlo lo confirmó este jueves por la tarde durante la breve conferencia de prensa en la que se anunció de manera oficial la salida del Chacho.

El excapitán de la Banda ya dirigió ayer mismo su primera práctica al frente del plantel profesional y comandará al primer equipo desde el banco el próximo domingo contra Banfield en el Florencio Sola. Será secundado por Marcelo Escudero como parte de su CT y hay chances de que se mantenga en el cargo hasta diciembre si obtiene buenos resultados y desde la dirigencia no encuentran un nombre definitivo en el corto plazo.

La llamativa frase de Leonardo Ponzio en abril Leonardo Ponzio ya dirigió sus primeras prácticas en River. @RiverPlate El hecho de que el exvolante santafesino haya sido elegido como interino llamó bastante la atención. Si bien se trata de una situación irregular, su influencia como ídolo del club le da espalda y su puesto será provisorio, salieron a la luz declaraciones que hizo meses atrás y que para muchos hinchas pusieron en tela de juicio la decisión que tomó el club.

"Ser técnico lo descarto porque actualmente no me veo en el día a día", había dicho Ponzio en abril durante una entrevista, poco después de que que dejara su lugar en la Secretaría Técnica del cuadro de Núñez y pasara a ocuparse únicamente de la coordinación de las categorías inferiores.

En años anteriores también había hecho comentarios similares, como en 2022 cuando fue invitado al programa de Juana Viale y dijo: "No me veo como entrenador". Lo cierto es que recientemente terminó el curso de DT, y ante el momento delicado que atraviesa River, Leo fue el único que agarró el fierro caliente.