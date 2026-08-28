¡Bombazo! Mostaza Merlo reveló que "está muy cerca" de volver a dirigir en el fútbol argentino

Mostaza Merlo, quien no dirige desde 2022, dejó en claro que está a un paso de volver a dirigir en un equipo grande del fútbol argentino.

Mostaza Merlo podría volver a trabajar en el fútbol argentino y lo haría de una manera inesperada. El histórico entrenador está a un paso de asumir un importante cargo en uno de los cinco grandes del país, aunque no para dirigir al plantel profesional: la propuesta es hacerse cargo de todas las divisiones formativas de la institución.

El propio Merlo confirmó que las negociaciones están avanzadas y que ya mantuvo tres reuniones con un dirigente del club: “Tuve tres reuniones con un dirigente de un club grande para dirigir todas las formativas”, reveló Mostaza, quien además anticipó que solamente resta una última charla para intentar cerrar el acuerdo: “Me falta la última y ya está”.

Mostaza Merlo reveló que está cerca de volver a dirigir en el fútbol argentino Por ahora, el entrenador eligió mantener bajo reserva el nombre de la institución: “Todavía no puedo decirlo por si no se concreta, espero que se dé”, explicó. Lo único que confirmó es que se trata de uno de los denominados cinco grandes del fútbol argentino, por lo que su eventual desembarco generaría un fuerte impacto.

Mostaza Merlo reveló que está cerca de volver a dirigir en el fútbol argentino. Archivo La posibilidad significaría además el regreso de Merlo al fútbol después de varios años alejado de los bancos de suplentes. Su última experiencia como entrenador fue en Defensores Unidos de Zárate, en 2022, donde dirigió 14 partidos antes de finalizar su ciclo. Desde entonces, Mostaza se mantuvo lejos de la conducción de equipos, aunque nunca dejó de mostrar su deseo de continuar ligado al deporte.