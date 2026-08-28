El tajante mensaje del Cholo Simeone sobre Julián Álvarez tras su tercer faltazo al entrenamiento

Simeone volvió a referirse a Julián Álvarez, que volvió a faltar a la práctica del Aleti y no estará ante Sevilla, mientras su futuro sigue en el aire.

Julián Álvarez atraviesa días de máxima tensión en Atlético de Madrid. El delantero argentino volvió a ausentarse este viernes del entrenamiento por tercer día consecutivo debido a "una indisposición", según informó oficialmente el club, y quedó descartado para el partido de este sábado ante Sevilla, por la tercera fecha de La Liga. En medio de la incertidumbre sobre su futuro, el Cholo Simeone volvió a referirse públicamente a la situación y dejó un mensaje que buscó llevar tranquilidad.

El contundente mensaje del Cholo Simeone a Julián Álvarez tras su tercera ausencia consecutiva "Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros", manifestó el Cholo en conferencia de prensa. El entrenador argentino dejó en claro que, una vez que el cordobés regrese a los entrenamientos, su intención será recuperar su mejor versión y devolverle el protagonismo que tuvo desde su llegada al conjunto madrileño.

X @SC_ESPN Simeone, además, confirmó que Álvarez no será convocado para enfrentar al Sevilla y evitó profundizar sobre el conflicto que atraviesa el futbolista. "Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos", explicó. Y ante la insistencia sobre el tema, agregó: "Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre". También descartó que la situación del delantero haya generado problemas dentro del vestuario: "Sinceramente, no".

Mientras el Cholo intenta mantener el foco en lo futbolístico, la situación de Julián sigue generando interrogantes a pocos días del cierre del mercado de pases. Miguel Ángel Gil Marín, propietario del Atlético de Madrid, había asegurado el jueves que el delantero estaba "realmente mal" porque hubo personas que se encargaron de "engañarlo y confundirlo". El futbolista, por su parte, mantiene su deseo de cambiar de aire y Barcelona aparece como su destino preferido, aunque el club español se mantiene firme en su decisión de no negociar con el conjunto catalán.