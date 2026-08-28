El ultimátum del Atlético de Madrid a Julián Álvarez a días del cierre del mercado de pases: qué 2 opciones le dan

Ante la reiteración de sus ausencias en los entrenamientos, el Atlético de Madrid tomó una tajante medida con Julián Álvarez para ponerle un fin a la novela.

La novela entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid cada vez se torna más delicada. La relación entre el jugador, la dirigencia y la hinchada está completamente rota y el club ya dejó en claro que se niega rotundamente a establecer cualquier tipo de negociación con el Barcelona, el único destino que el ex River quiere aceptar.

En el medio, se produjeron dos episodios trascendentales. Por un lado, apareció el Arsenal con una jugosa oferta que el Colchonero ve con buenos ojos, aunque la Araña se mostró reticente por motivos familiares. Por el otro, el delantero de 26 años se ha ausentado a los últimos tres entrenamientos de manera consecutiva por una presunta indisposición.

Julián Álvarez, entre la espada y la pared en el Atlético de Madrid La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid es cada vez más delicada. EFE Más allá de la justificación que dieron, el hecho de que haya faltado reiteradamente a las prácticas hizo mucho ruido. Además, desde España informaron que en estos días tampoco ha respondido llamadas ni mensajes que le enviaron sus compañeros para ver cómo estaba, por lo que el Atleti le puso un fuerte ultimátum.

Según informó el jueves por la tarde RNE, las autoridades rojiblancas le dieron dos opciones a Julián Álvarez: o acepta la propuesta del Arsenal y vuelve a Inglaterra, o se queda en Madrid bajo los términos que le impongan y le pide disculpas a la hinchada de manera pública a través del canal oficial del club.