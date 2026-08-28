El jugador de River que está en el conteiner y quedó a un paso de irse a jugar a la MLS

Un futbolista de River que se entrena apartado en el predio de Cantilo tiene negociaciones muy avanzadas con un club de la MLS y solo restan detalles.

El futbolista de River que se entrena en Cantilo y está a un paso de irse a jugar a Estados Unidos.

Los días de cambios en River Plate no se detienen. Después de la salida de Eduardo Coudet y la decisión de la dirigencia de darle la conducción interina a Leonardo Ponzio, el Millonario continúa trabajando en la salida de los futbolistas que fueron apartados del plantel. En ese escenario, Giuliano Galoppo aparece como uno de los próximos jugadores que podría dejar Núñez.

Según informó Bolavip, el mediocampista recibió una propuesta del Atlanta United para marcharse a préstamo por 10 meses, con una opción de compra. La situación comenzó a tomar forma el pasado jueves, cuando la dirigencia de River mantuvo una reunión con el futbolista para comunicarle que había una oferta concreta sobre la mesa y que consideraban conveniente que la aceptara.

Galoppo estaría muy cerca de irse a préstamo al Atlanta United de la MLS Galoppo todavía analiza la propuesta, pero todo indica que su futuro estará en la MLS. El volante tenía como prioridad continuar su carrera en Europa, aunque el mercado no le acercó ninguna alternativa concreta. A esto se sumó un inconveniente inesperado: el fallo de la FIFA que lo dejó inhabilitado para jugar hasta que regularice una deuda con un antiguo representante.

Galoppo muy cerca de irse a la MLS para jugar en Atlanta United. Fotobaires El mediocampista llegó a River a comienzos de 2025 procedente de San Pablo, inicialmente a préstamo, y posteriormente el club decidió ejecutar la compra de su pase. Durante su estadía en Núñez disputó 48 partidos, convirtió ocho goles y aportó una asistencia, aunque nunca terminó de consolidarse como una pieza indiscutida del equipo.