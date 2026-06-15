Bombazo en River: dos jugadores que están disputando el Mundial 2026 rescindirán sus contratos

La dirigencia de River y Eduardo Coudet decidieron borrar a dos futbolistas que se encuentran representando a sus países en la Copa del Mundo. Quiénes son y los motivos.

Mientras River sigue buscando refuerzos de jerarquía en el mercado (al momento abrochó las llegadas de Nicolas Otamendia y Mauro Arambarri), en paralelo comenzó la etapa de depuración del plantel, tal como anticipó el presidente Stefano Di Carlo. La dirigencia, en conjunto con Eduardo Coudet, ya tomó las primeras decisiones fuertes.

En ese contexto, en las últimas horas trascendió la noticia sobre dos jugadores que tienen los días contados en Núñez. La particularidad, en este caso, es que se trata de dos futbolistas que están representando a sus respectivos países en el Mundial 2026.

Los dos jugadores mundialistas a los que River les rescindirá el contrato El primero que aparece en escena es Matías Viña, el lateral izquierdo que este lunes fue titular en el debut de Uruguay ante Arabia Saudita. La decisión fue tomada por el propio Chacho, quien no terminó de quedar convencido con el rendimiento que mostró el defensor durante los primeros meses del año.

Además de la cuestión futbolística, hubo un factor económico determinante. River estaba obligado a comprar el pase Viña en US$ 5.000.000 si alcanzaba el 50% de los minutos disputados en la temporada. Para evitar activar esa cláusula, el club optó por interrumpir el préstamo y el futbolista deberá regresar a Flamengo cuando finalice la Copa del Mundo.

Matías Viña vs central Matías Viña volvería a Flamengo tras el Mundial. El otro que tiene el boleto cortado es nada menos que Kendry Páez -no tuvo minutos en el debut con derrota de Ecuador ante Costa de Marfil-, que nunca logró amoldarse a lo que requiere el mundo millonario. Aunque llegó rodeado de una enorme expectativa y fue uno de los bombazos del mercado pasado, le costó entrar en la consideración de Marcelo Gallardo y luego terminó de perder terreno a medida que avanzó el ciclo Coudet.