El sincero análisis de Arruabarrena después del triunfo sobre la hora de Boca ante Lanús: "No merecimos ganar"

Boca ganó sobre la hora ante Lanús, pero el Vasco Arruabarrena no se guardó nada y fue contundente en su análisis. "Lanús fue superior", dijo.

El Vasco Arruabarrena no se dejó llevar por la euforia de la victoria de Boca en la última jugada del partido y explicó qué debe mejorar su equipo de cara a la exigente seguidilla que se viene.

Con el tanto de Tomás Belmonte en el tercer minuto de adición, Boca consiguió tres puntos importantes ante Lanús. Sin embargo, el resultado no ocultó las dificultades que mostró el equipo durante buena parte del partido. Rodolfo Arruabarrena reconoció que el Xeneize fue superado, destacó el trabajo defensivo y ya puso la mira en la seguidilla que se viene.

"Los tres puntos son importantes, los necesitábamos. No merecimos ganar: Lanús fue superior. Sumar de a tres jugando mal nos viene bien para las tablas, pero somos autocríticos y el equipo no tuvo la fluidez de otros partidos", reconoció el entrenador en conferencia de prensa.

La fuerte autocrítica de Arruabarrena tras el triunfo de Boca La fuerte autocrítica de Arruabarrena después del triunfo de Boca ESPN El Vasco destacó especialmente el trabajo de la última línea y la actuación del arquero para explicar cómo Boca consiguió sostenerse cuando el Granate tomó el control del partido. “En los últimos minutos atacamos y pudieron hacernos daño. Hubo un gran trabajo del arquero, los centrales…”, señaló. También valoró la entrega de sus futbolistas: “Felicito a los jugadores por la entrega”.

Uno de los puntos positivos fue la actuación de Facundo "Jagger" Herrera, quien completó sus primeros 90 minutos. “En los últimos minutos tuvo un principio de calambre, algo que es normal. Tuvo decisiones acertadas y me pone contento”, contó Arruabarrena. Además, aseguró que el triunfo tuvo una dedicatoria especial para Tomás Aranda, quien sufrió una grave lesión: “Este triunfo es para Tomi. Ya en estos días lo veremos en el predio”.

El entrenador también explicó por qué Boca sufrió tanto ante Lanús y volvió a remarcar los méritos del rival. "No estuvimos finos con la pelota, el rival juega. Salió campeón de la Sudamericana con un entrenador que sabe lo que quiere”, analizó. En ese sentido, consideró que el Xeneize debe encontrar variantes cuando el desarrollo no se presenta favorable: "Muchas veces se nos complicó porque el rival estuvo mejor. Tenemos que buscar las variantes".