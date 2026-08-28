La emotiva publicación del médico de Boca para Tomás Aranda tras su operación: "Vas a volver más fuerte"

Tomás Aranda ya comenzó su recuperación tras la fractura de peroné y el doctor Jorge Batista le dejó un mensaje especial en sus redes sociales.

Tomás Aranda ya comenzó su recuperación tras la fractura de peroné y Jorge Batista le dejó un mensaje especial en sus redes sociales.

La primera etapa de la recuperación de Tomás Aranda ya quedó atrás. El juvenil de Boca fue operado con éxito de la fractura de peroné de la pierna derecha y, después de permanecer en observación en el Sanatorio de La Trinidad San Isidro, recibió el alta médica. Ahora comienza el proceso más largo, con la mira puesta en regresar a las canchas durante 2027.

En ese contexto, el doctor Jorge Batista, médico de Boca, compartió en sus redes sociales una fotografía junto al futbolista y le dedicó un mensaje de aliento. "Siempre se vuelve más fuerte. Hasta D10S pasó por una situación parecida y se recuperó a full. Pronta recuperación, Tomy querido. Hoy es el día 1 de la rehabilitación pensando ya en la vuelta", escribió el especialista.

El mensaje del doctor Jorge Batista tras operar a la joya de Boca Juniors El doctor Batista, quien operó a Tomás Aranda, posó con el jugador en el Sanatorio de La Trinidad, en San Isidro. Jorge Pablo Batista / Instagram El mediocampista de 19 años tendrá por delante una recuperación estimada de entre cuatro y cinco meses. El proceso incluirá sesiones de kinesiología, trabajos físicos y, más adelante, el regreso progresivo a las tareas con pelota. La intención es que pueda completar la rehabilitación y comenzar la pretemporada 2027 en condiciones de recuperar ritmo futbolístico.

La lesión representa una baja muy sensible para Boca. Aranda se había convertido en una de las principales apariciones del equipo de Rodolfo Arruabarrena y estaba previsto que fuera titular este viernes frente a Lanús, por la séptima fecha del Torneo Clausura.