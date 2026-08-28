La pregunta sobre River que incomodó a Matías Almeyda: así reaccionó el DT de Monterrey

Matías Almeyda fue consultado sobre un posible contacto tras la salida de Eduardo Coudet, pero su respuesta sorprendió a todos.

¿Lo llamaron desde River? Matías Almeyda fue consultado sobre un posible contacto tras la salida de Eduardo Coudet y su reacción fue llamativa.

Matías Almeyda quedó en el centro de la escena luego de la salida de Eduardo Coudet de River. El actual entrenador de Monterrey fue consultado directamente sobre la posibilidad de haber recibido un contacto de dirigentes del Millonario, pero eligió no responder y se marchó del lugar en su auto.

“¿Te ha contactado gente de River?”, le preguntaron al Pelado. El exmediocampista escuchó la consulta, saludó y continuó su camino sin confirmar ni desmentir si existió algún llamado desde Núñez.

La inesperada reacción de Almeyda cuando le preguntaron por River tras la salida de Coudet ¿Hay algo que mi buen pastor Matías Almeyda no haga bien?Qué hermoso es verlo mandar a la mierda a la puta prensa.Mi putísimo DT.↔ pic.twitter.com/rhlFahH4lg — El Diego Rayado (@eldiegorayado) August 28, 2026 Almeyda, quien fue capitán de River y posteriormente entrenador del club, no aparece inicialmente entre las principales alternativas para reemplazar a Coudet. La dirigencia analiza distintos nombres, entre ellos Hernán Crespo, Gabriel Milito, Pablo Aimar y Diego Cocca.

Mientras tanto, Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino del Millonario y ya dirigió su primera práctica. El símbolo de River durante la última década estará al frente del equipo este domingo, cuando visite a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura.