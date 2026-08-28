Gimnasia va con todo a Avellaneda: el 11 confirmado de Darío Franco

Gimnasia visitará a Independiente el domingo en Avellaneda con el mismo equipo que venció a Gimnasia de La Plata. Darío Franco decidió no tocar nada y el Lobo buscará seguir victorioso.

El próximo domingo, desde las 19:15 horas, Gimnasia visitará a Independiente en Avellaneda en un partido clave por la zona media de la tabla. El encuentro estará dirigido por el árbitro Sebastián Zunino. El entrenador Darío Franco confirmó que no habrá cambios respecto al equipo que superó a Gimnasia de La Plata en el último partido disputado como visitante.

Según trascendió, en el cuerpo técnico reina la conformidad tras ese resultado y se aplicó la máxima futbolera de que "equipo que gana no se toca".

Módica, Fernández y Recalde, y un festejo muy particular. Prensa GyE La formación confirmada El once que saldrá a la cancha estará conformado por Rigamonti en el arco; Paredes, Mondino, Muñoz y Recalde en la línea defensiva; Antonini como único volante central; más adelante Lencioni, O'Connor y Esteban Fernández; Cingolani como volante por izquierda; y Agustín Módica como delantero titular, en su rol de goleador del equipo.

Una tabla ajustada en la zona alta El duelo del domingo enfrentará al tercero contra el quinto de la zona, según la clasificación actual. Gimnasia llega con 12 puntos en el grupo A, mientras que Independiente lo sigue de cerca con 10. El líder de la zona es Instituto, que suma 13 unidades, apenas un punto por encima del Lobo.

Por esa razón, sumar de a tres o al menos rescatar un empate en Avellaneda resultaría clave para las aspiraciones de Gimnasia en lo que resta del campeonato. Un triunfo visitante sería el mejor escenario posible para el equipo dirigido por Franco.