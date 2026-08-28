La tajante decisión que tuvo que tomar Gimnasia para el partido contra Boca

La dirigencia de Gimnasia y Esgrima tomó esta semana una fuerte decisión en relación al encuentro que el equipo Mensana disputará ante Boca , y que generó todo tipo de opiniones por una medida que ya adoptaron otros clubes en situaciones similares.

El Lobo recibirá al Xeneize el próximo sábado 5 de septiembre, en horario a confirmar, en uno de los partidos correspondientes a la octava fecha del torneo Clausura de primera división.

El partido despertó en el mundo Blanquinegro una importante expectativa teniendo en cuenta que será el primero ante Boca , en condición de local, desde su regreso a la máxima categoría después de 42 años.

La comisión directiva del club del Parque decidió que no permitirá la adhesión de nuevos socios hasta después del mencionado partido.

La determinación responde exclusivamente a que, durante la última semana, aumentó considerablemente la cantidad de gente que buscó asociarse a la institución con la intención de abonar a un menor costo el valor de la entrada, más allá de la prohibición existente de ingreso de público visitante.

El sábado 5, el Víctor estará ocupado sólo por simpatizantes del Lobo. Alf Ponce

Inclusive, algunas personas llegaron hasta las oficinas de calle Lencinas con vestimenta azul y oro, lo que generó que Gimnasia decidiera postergar la adhesión hasta después del compromiso ante el conjunto de Rodolfo Arruabarena.

Por qué no pueden asistir hinchas de Boca

Debido a la imposibilidad de utilizar el estadio Malvinas Argentinas, por el encuentro de rugby entre Argentina y Australia, Gimnasia deberá hacer de local ante Boca en el estadio Víctor Legrotaglie.

Esta situación no sólo impedirá el ingreso de público visitante, por una cuestión de aforo y de seguridad, sino que además no le permitirá al club mendocino hacerse de una suculenta recaudación, que estiman que podría alcanzado el millón de dólares si se jugaba en el estadio provincial.