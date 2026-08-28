La revelación sobre Colapinto que abre un nuevo escenario para su futuro en la F1

Franco Colapinto afrontará una nueva temporada de Fórmula 1 con la tranquilidad de tener su futuro inmediato resuelto. El piloto argentino continuará vinculado a Alpine durante 2027 , en lo que será su tercer campeonato con la escudería francesa, después de un proceso de crecimiento que le permitió afianzarse progresivamente en la máxima categoría.

La confirmación de su continuidad también puso fin a varias semanas de especulaciones alrededor de su futuro. Antes de que Alpine ratificara su alineación para la próxima temporada, distintos rumores habían instalado la posibilidad de que el argentino pudiera ser seguido de cerca por otras estructuras de la parrilla.

Ahora, con su butaca asegurada para 2027 , el escenario cambia para Colapinto . El objetivo será aprovechar su próximo campeonato para seguir acumulando experiencia, mejorar sus resultados y fortalecer su posición dentro de la Fórmula 1 , mientras el mercado de pilotos comienza a mirar más allá de la próxima temporada.

Juan Fossaroli aportó un dato que podría ser relevante para entender qué lugar ocupa actualmente Colapinto dentro del mercado de la Fórmula 1 . Durante el streaming de ESPN, el periodista reveló que el argentino recibió contactos de responsables de otras escuderías de la categoría.

Aunque no trascendieron los nombres de los equipos involucrados, el dato muestra que el rendimiento de Colapinto no pasa inadvertido entre sus rivales. La información adquiere especial relevancia porque el argentino ya tiene contrato para 2027. Por lo tanto, cualquier movimiento de mayor importancia quedaría proyectado para las temporadas posteriores, cuando puedan abrirse nuevas oportunidades dentro de la parrilla.

El argentino renovó con Alpine y ya piensa en su futuro dentro de la Fórmula 1. www.francolapinto.com

Con la mira en la temporada 2028

El mercado de pilotos podría ofrecer un escenario diferente en 2028. Varios contratos vigentes llegan a su final en ese momento, lo que podría generar movimientos y liberar butacas en distintas escuderías. En ese contexto, la evolución de Colapinto durante 2027 será determinante para sus posibilidades.

El argentino llegó a Alpine como piloto de reserva en 2025 y posteriormente se convirtió en titular a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, en reemplazo de Jack Doohan. Para 2026, la escudería francesa decidió mantenerlo en su alineación junto a Pierre Gasly.

Su evolución durante este campeonato reforzó su posición dentro del equipo. Colapinto sumó 19 puntos y contribuyó para que Alpine alcanzara el sexto puesto en el Mundial de Constructores. Ahora tendrá una temporada completa por delante para continuar su desarrollo y, eventualmente, convertir el interés de otras estructuras en una alternativa concreta para el futuro.