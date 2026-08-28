La contundente sentencia de Gasly sobre las mejoras que Alpine llevó a Zandvoort y Colapinto aún no pudo probar

Alpine encontró en Zandvoort una primera referencia para medir el impacto de las importantes modificaciones introducidas en el A526. Pierre Gasly fue el único piloto de la escudería que contó con el paquete completo durante el Gran Premio de Países Bajos y terminó con sensaciones favorables, aunque también detectó aspectos que todavía necesitan trabajo.

Las novedades abarcaron distintas zonas del monoplaza, con especial atención en el suelo, el difusor y la carrocería alrededor de los pontones y la zona trasera. El objetivo era mejorar el comportamiento aerodinámico del auto y darle a Alpine más herramientas para competir en la zona media de la parrilla.

El estreno dejó algunos resultados alentadores. Gasly fue octavo en la carrera sprint y sumó un punto, mientras que en la competencia principal terminó décimo , después de haber quedado cerca de avanzar a la Q3. Para el equipo de Enstone, el fin de semana sirvió además para recopilar información antes de extender el nuevo paquete al segundo A526.

Según detalló Motorsport, Gasly valoró especialmente el rendimiento que encontró con las actualizaciones durante la sprint, aunque reconoció que algunos ajustes posteriores complicaron el funcionamiento del auto en la carrera principal. "Creo que, en general, es positivo", afirmó el francés al analizar el nuevo paquete de Alpine. El piloto consideró que las novedades permitieron recuperar competitividad y volver a pelear por terminar entre los diez primeros.

"Definitivamente nos devolvió a la lucha por el top 10. Me sentí mejor con el auto en la sprint, aunque hicimos un par de cambios para la carrera que creo que, en general, hicieron que las cosas fueran un poco más complicadas", explicó Gasly .

El francés también remarcó que Alpine todavía se encuentra en una etapa de aprendizaje con las modificaciones. "Aun así, logramos sumar un punto en una carrera que no fue ideal en términos del tiempo total de carrera, y creo que hay muchos aspectos positivos que podemos rescatar", señaló.

El punto que Alpine todavía debe corregir

Más allá de las buenas señales, Gasly identificó un problema que continúa condicionando al A526: el desgaste de los neumáticos. Para el piloto, será uno de los aspectos sobre los que la escudería deberá concentrarse mientras analiza los datos obtenidos en Zandvoort.

Consultado sobre si el nuevo paquete representa el salto de rendimiento que Alpine esperaba conseguir, Gasly fue claro: "En términos de rendimiento general, sí. Todavía estamos teniendo algunas dificultades con el desgaste de los neumáticos, pero seguiremos trabajando y creo que deberíamos estar bien".

Alpine dio un paso adelante en Zandvoort. Instagram @alpinef1team

La respuesta supone una referencia importante para Alpine, que busca consolidar su presencia en la zona media de la Fórmula 1. El comportamiento del monoplaza en los próximos circuitos permitirá determinar si el avance mostrado en Países Bajos puede mantenerse más allá de las características particulares de Zandvoort.

Colapinto tendrá las novedades en Monza

Franco Colapinto afrontó el Gran Premio de Países Bajos con la especificación anterior del A526, mientras Gasly concentró el trabajo de evaluación de las actualizaciones. A pesar de no contar con el nuevo paquete, el argentino logró mantenerse cerca de su compañero en la clasificación y comenzó la carrera con posibilidades de pelear por los puntos.

Sin embargo, una penalización terminó condicionando su resultado y lo alejó de la lucha por el top 10. Ahora, el próximo paso será especialmente importante para Colapinto: el piloto argentino tendrá por primera vez en pista las mejoras que Gasly ya pudo evaluar.

Colapinto ya tuvo contacto con la nueva configuración en el simulador de Alpine en Enstone. El Gran Premio de Italia, en Monza, será entonces su primera oportunidad de comprobar directamente cuánto puede cambiar el rendimiento del A526 con el paquete completo de actualizaciones.