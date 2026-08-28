En vivo: Boca empata 0-0 con Lanús en su regreso a la Bombonera y la obligación de volver a la victoria
Con Paredes en el banco y tras la grave lesión de Tomás Aranda, Boca iguala ante el Granate en el partido que marca su regreso al Templo tras 35 días.
Boca empate 0-0 frente a Lanús, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.
Lanús tuvo una gran llegada apenas en el primer minuto de partido, con un córner al área chica para el cabezazo del volante Felipe Peña Biafore, cuyo frentazo impactó en el travesaño.
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