Mazazo para Vélez: una de sus figuras se volvió a lesionar y se perderá el trasncendetal partido ante Boca

Una de las figuras del Vélez de Guillermo Barros Schelotto se volvió a lesionar y no estará presente en el choque ante el Xeneize por Copa Argentina.

Una de las figuras de Vélez no estará en el choque de octavos de final ante Boca por Copa Argentina.

Vélez sumó un nuevo dolor de cabeza justo cuando se vienen partidos importantes. Diego Valdés, una de las principales cartas ofensivas del equipo de Guillermo Barros Schelotto, volvió a lesionarse y estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas. El chileno padece un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y su ausencia se sentirá en un momento clave de la temporada.

La lesión se produjo después del empate 2-2 ante River, donde Valdés ingresó y fue una de las figuras de la remontada del Fortín. El mediocampista ya venía arrastrando inconvenientes musculares: ante Boca, por el Torneo Clausura, había sido determinante durante el primer tiempo, pero no pudo disputar el complemento por una molestia que también lo dejó afuera del duelo frente a Defensa y Justicia.

Ahora, los estudios confirmaron un panorama más complicado. El desgarro le demandará aproximadamente tres semanas de recuperación, por lo que Valdés se perderá la visita a Deportivo Riestra y, especialmente, el duelo ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina 2026, que se disputará en Córdoba. Además, tampoco estaría disponible contra Estudiantes en Liniers ni frente a Newell's en Rosario.

Diego Valdés se desgarró y no estará ante Boca por Copa Argentina Diego Valdés, figura de Vélez, no estará ante Boca por Copa Argentina debido a un desgarro. Fotobaires La baja obliga a Barros Schelotto a buscar alternativas para reemplazar a un futbolista que, cuando está en condiciones, le aporta al equipo una cuota de talento y desequilibrio difícil de encontrar. Luca Feler y Alex Verón aparecen como algunas de las opciones que podría utilizar el entrenador para darle mayor peso ofensivo al equipo ante la ausencia del chileno.