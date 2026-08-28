Independiente vendió a Ávalos y preguntó condiciones por otro de los goleadores del fútbol argentino

Independiente perdió a Gabriel Ávalos, que seguirá su carrera en otro grande de Sudamérica, pero ya comenzó a moverse para buscar una alternativa.

Gabriel Ávalos se va de Independiente y la dirigencia del Rojo comenzó a moverse en busca de un reemplazante.

Gabriel Ávalos dejará Independiente y continuará su carrera en Olimpia de Paraguay. Sobre el cierre del mercado de pases en el país vecino, el Decano aceleró las negociaciones y alcanzó un acuerdo por el delantero de 35 años, que tenía contrato con el Rojo hasta diciembre y no tenía una propuesta de renovación.

La operación le permitirá a Independiente resolver parte de sus compromisos económicos. El club utilizará el dinero para cancelar una de las cuotas pendientes por Facundo Zabala y también reducirá parte de la deuda que mantiene con el propio Ávalos. El atacante, que regresará a Paraguay después de 13 años entre Chile, Uruguay y Argentina, firmaría con Olimpia hasta 2028.

La salida de Ávalos y una búsqueda que ya comenzó Independiente vendió a Gabriel Avalos a Olimpia de Paraguay TyC Sports Ávalos había llegado a Independiente en 2024 después de destacarse en Argentinos Juniors, en una transferencia que rondó los dos millones de dólares. Durante su etapa en Avellaneda disputó 109 partidos, convirtió 33 goles y aportó 11 asistencias.

Su salida representa un problema para Jadson Viera, que pierde a su principal referencia de área. El Rojo cuenta con Felipe Tempone, de 20 años y con apenas ocho partidos en Primera, mientras que Ezequiel “Chimy” Ávila también puede desempeñarse como centrodelantero, aunque tiene características diferentes y viene de una extensa inactividad.

Independiente preguntó por Agustín Módica Agustín Módica marcó un triplete para el triunfazo histórico de Gimnasia de Mendoza en el Bosque. Juan Mateo Aberastain / MDZ Ante este escenario, Independiente ya comenzó a analizar alternativas y se comunicó con Gimnasia de Mendoza para consultar las condiciones de Agustín Módica. El delantero de 25 años es actualmente el máximo goleador del Torneo Clausura, con ocho tantos.