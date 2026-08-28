Independiente vendió a Ávalos y preguntó condiciones por otro de los goleadores del fútbol argentino
Independiente perdió a Gabriel Ávalos, que seguirá su carrera en otro grande de Sudamérica, pero ya comenzó a moverse para buscar una alternativa.
Gabriel Ávalos dejará Independiente y continuará su carrera en Olimpia de Paraguay. Sobre el cierre del mercado de pases en el país vecino, el Decano aceleró las negociaciones y alcanzó un acuerdo por el delantero de 35 años, que tenía contrato con el Rojo hasta diciembre y no tenía una propuesta de renovación.
La operación le permitirá a Independiente resolver parte de sus compromisos económicos. El club utilizará el dinero para cancelar una de las cuotas pendientes por Facundo Zabala y también reducirá parte de la deuda que mantiene con el propio Ávalos. El atacante, que regresará a Paraguay después de 13 años entre Chile, Uruguay y Argentina, firmaría con Olimpia hasta 2028.
La salida de Ávalos y una búsqueda que ya comenzó
Ávalos había llegado a Independiente en 2024 después de destacarse en Argentinos Juniors, en una transferencia que rondó los dos millones de dólares. Durante su etapa en Avellaneda disputó 109 partidos, convirtió 33 goles y aportó 11 asistencias.
Su salida representa un problema para Jadson Viera, que pierde a su principal referencia de área. El Rojo cuenta con Felipe Tempone, de 20 años y con apenas ocho partidos en Primera, mientras que Ezequiel “Chimy” Ávila también puede desempeñarse como centrodelantero, aunque tiene características diferentes y viene de una extensa inactividad.
Independiente preguntó por Agustín Módica
Ante este escenario, Independiente ya comenzó a analizar alternativas y se comunicó con Gimnasia de Mendoza para consultar las condiciones de Agustín Módica. El delantero de 25 años es actualmente el máximo goleador del Torneo Clausura, con ocho tantos.
Módica viene además de una actuación destacada en la última fecha: marcó tres goles en la victoria 3-2 de Gimnasia de Mendoza sobre Gimnasia de La Plata en el Bosque. Por ahora, se trató de una consulta de condiciones y no existe un acuerdo entre las partes.
El movimiento muestra que Independiente ya piensa en cómo reemplazar a Ávalos y que Módica aparece como uno de los nombres que despertó interés en Avellaneda sobre el cierre del mercado.