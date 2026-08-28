Dibu Martínez al Chelsea: cuánto dinero recibirá Independiente por la transferencia

Dibu Martínez dejó Aston Villa y firmó contrato con los Blues hasta 2028. El Rojo recibirá un porcentaje de la operación por los derechos que conserva.

Una transferencia que también festejan en Avellaneda. El Dibu Martínez dejó Aston Villa, firmó con Chelsea y su pase le permitirá a Independiente abrochar una importante suma de dinero.

Emiliano “Dibu” Martínez ya tiene nuevo equipo en la Premier League y su transferencia también representa una buena noticia para Independiente. El arquero argentino dejó Aston Villa y se convirtió en nuevo futbolista de Chelsea, en una operación que le permitirá al club de Avellaneda recibir dinero gracias al porcentaje que conserva sobre una futura venta.

La transferencia entre los clubes ingleses se cerró en €8.750.000 y, de esa cifra, Independiente recibirá el 1,8 por ciento. En total, al Rojo le corresponden €157.500, un ingreso que se suma a los beneficios que el club puede obtener por las operaciones protagonizadas por futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores.

El dinero que recibirá Independiente por el pase del Dibu El Dibu Martínez tuvo sus inicios en Independiente. @emimartinezz1 El porcentaje que conserva Independiente le permitirá volver a recibir dinero por una transferencia de Martínez. El cálculo es sencillo: sobre los €8.750.000 de la operación, el 1,8 por ciento representa €157.500.

El arquero comenzó su formación en Independiente y desde allí dio el salto al fútbol europeo. Después de atravesar distintos clubes, logró consolidarse en Inglaterra y convertirse en una de las principales figuras de Aston Villa. Su rendimiento también le permitió afianzarse como titular de la Selección argentina y ser protagonista en la conquista del Mundial de Qatar 2022.

El nuevo contrato de Dibu Martínez con Chelsea All documents have been signed by Chelsea and Aston Villa for Emiliano Martínez deal.



£7.5m fee to Aston Villa. pic.twitter.com/33TqdNwerx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026 Según informó Fabrizio Romano, Emiliano Martínez ya firmó su contrato con Chelsea y el acuerdo tendrá una duración inicial de dos temporadas, hasta mediados de 2028. Además, contempla una opción para extender el vínculo durante una temporada más, por lo que podría permanecer en Londres hasta 2029.