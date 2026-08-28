Dibu Martínez al Chelsea: cuánto dinero recibirá Independiente por la transferencia
Dibu Martínez dejó Aston Villa y firmó contrato con los Blues hasta 2028. El Rojo recibirá un porcentaje de la operación por los derechos que conserva.
Emiliano “Dibu” Martínez ya tiene nuevo equipo en la Premier League y su transferencia también representa una buena noticia para Independiente. El arquero argentino dejó Aston Villa y se convirtió en nuevo futbolista de Chelsea, en una operación que le permitirá al club de Avellaneda recibir dinero gracias al porcentaje que conserva sobre una futura venta.
La transferencia entre los clubes ingleses se cerró en €8.750.000 y, de esa cifra, Independiente recibirá el 1,8 por ciento. En total, al Rojo le corresponden €157.500, un ingreso que se suma a los beneficios que el club puede obtener por las operaciones protagonizadas por futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores.
El dinero que recibirá Independiente por el pase del Dibu
El porcentaje que conserva Independiente le permitirá volver a recibir dinero por una transferencia de Martínez. El cálculo es sencillo: sobre los €8.750.000 de la operación, el 1,8 por ciento representa €157.500.
El arquero comenzó su formación en Independiente y desde allí dio el salto al fútbol europeo. Después de atravesar distintos clubes, logró consolidarse en Inglaterra y convertirse en una de las principales figuras de Aston Villa. Su rendimiento también le permitió afianzarse como titular de la Selección argentina y ser protagonista en la conquista del Mundial de Qatar 2022.
El nuevo contrato de Dibu Martínez con Chelsea
Según informó Fabrizio Romano, Emiliano Martínez ya firmó su contrato con Chelsea y el acuerdo tendrá una duración inicial de dos temporadas, hasta mediados de 2028. Además, contempla una opción para extender el vínculo durante una temporada más, por lo que podría permanecer en Londres hasta 2029.
De esta manera, el Dibu afrontará un nuevo desafío en la Premier League y continuará su carrera en uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Para Independiente, mientras tanto, su transferencia significa un nuevo ingreso económico gracias a los derechos que el club conservó sobre el arquero surgido de sus Inferiores.