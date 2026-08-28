Un ídolo de Boca apuntó contra River por el interinato de Ponzio y lanzó una picante chicana: "Se imaginan..."

El referente histórico del arco de Boca cuestionó la decisión de River de poner a Leonardo Ponzio al frente del equipo tras la salida de Eduardo Coudet.

Eduardo Coudet ya es historia en River y Leonardo Ponzio comenzó su ciclo como entrenador interino del Millonario. La decisión de la dirigencia de Stefano Di Carlo no pasó inadvertida y generó una particular reacción desde la vereda de enfrente: Carlos Navarro Montoya, ídolo de Boca, aprovechó la situación para lanzar una chicana contra el club de Núñez.

“Se imaginan qué pasaría si en Boca el reemplazante del entrenador que se va fuera un integrante del consejo, comisión o departamento de fútbol”, escribió el Mono en sus redes sociales, en referencia a la decisión de River de recurrir a Ponzio, quien hasta ahora se desempeñaba como integrante de la Secretaría Técnica.

Carlos Navarro Montoya respondió a las comparaciones con Ibarra y Herrón Se imaginan que pasaria si en @BocaJrsOficial el reemplazante del entrenador que se va, fuera un integrante del consejo, comision o departamento de fútbol !! — Mono Navarro Montoya (@NavarroMontoya) August 28, 2026 La publicación rápidamente generó respuestas de hinchas que le recordaron los casos de Hugo Ibarra y Mariano Herrón en Boca. Ambos asumieron como entrenadores interinos durante la gestión de Juan Román Riquelme, aunque Navarro Montoya marcó una diferencia entre aquellas situaciones y la actual de River.

“Nada que ver, Ibarra era entrenador de la Reserva, no parte del consejo o departamento de fútbol”, respondió el ex arquero ante uno de los comentarios. Luego extendió el mismo argumento al caso de Herrón, quien también había trabajado en las divisiones juveniles antes de asumir interinamente al frente de la Primera.

El picante cierre del Mono La discusión continuó en redes sociales y Navarro Montoya volvió a responder a otro usuario que cuestionó sus publicaciones. “Por suerte no necesito trabajar, ni necesito $. Solo me gusta señalar la diferente manera de tratar los temas de Boca y de otros clubes. ¡Abrazo fuerte!”, escribió el ex arquero.