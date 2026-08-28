¿Tuvo injerencia Messi en la llegada del Kily González a Inter Miami? La peculiar respuesta de Hoyos

Ángel Guillermo Hoyos dejará de ser DT del Inter Miami y habló sobre la influencia de Lionel Messi en la toma de decisiones del club.

Hoyos habló de la injerencia de Messi en la llegada del Kily González y las decisiones de Inter Miami.

Tras una seguidilla de malos resultados en los que el Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup y se alejó de la punta de la MLS, Ángel Guillermo Hoyos dejará de estar al frente del primer equipo y Cristian González tomará su lugar. El club lo confirmó este jueves en sus redes sociales y su sitio web oficial.

Fue un ciclo breve el del DT cordobés de 63 años, que comenzó como un interinato en abril, fue confirmado en el cargo en pleno Mundial 2026 tras su buen arranque (ganó 8 de sus primeros 10 partidos), pero que no pudo sostenerse en el tiempo. Fueron 17 encuentros dirigidos en total, con un balance de 9 triunfos, 3 empates y 5 derrotas (4 en los últimos 5 compromisos).

Hoyos habló de la injerencia de Messi en las decisiones de Inter Miami @FrancoPanizo "Cuando venga el Kily seguramente nos juntaremos y conversaremos. Estamos a disposición total. Nosotros somos gente del club, por eso quiero agradecer a todo el personal que nos brindó un apoyo extraordinario. Hemos vivido momentos muy felices. No es un drama todo esto, al contrario: es una posibilidad de mejora, de evolución, de crecimiento, y hay que apoyarnos en todo", señaló Hoyos en primer término este viernes en conferencia de prensa.

Tras esto, le preguntaron si Lionel Messi influyó en su salida y la elección de González como sucesor: "Yo creo que tiene una injerencia igual a la que pueden llegar a tener jugadores de esas personalidades y de esa grandeza. Yo me imagino que debe ser así en diferentes lugares también", respondió.