Es oficial: Inter Miami anunció a su nuevo DT y es un argentino con pasado en Rosario Central

Inter Miami atraviesa una etapa de incertidumbre luego de una serie de resultados que pusieron en duda la continuidad de Ángel Guillermo Hoyos . Con Lionel Messi como principal figura, la franquicia estadounidense busca encaminar su presente deportivo y en las últimas horas cerró la llegada de un inesperado entrenador argentino: Cristian "Kily" González.

El exmediocampista de la Selección argentina, que actualmente estaba sin club, ya fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador de las Garzas. Será su primera experiencia en el exterior, y en un plantel rodeado de estrellas mundiales.

De esta manera, Inter Miami sumará a su proyecto a un técnico con pasado en Rosario Central y Unión de Santa Fe, además de una extensa experiencia internacional durante su etapa como futbolista.

"Inter Miami CF anuncia que ha llegado a un acuerdo con Cristian Alberto "Kily" González para convertirse en el nuevo entrenador principal del primer equipo del club. González asumirá oficialmente sus funciones una vez que reciba los correspondientes permisos de trabajo", inició el comunicado que publicaron desde Florida en todos sus canales oficiales.

A su vez, la institución indicó que "Guillermo Hoyos continuará provisionalmente al mando del equipo hasta la llegada del nuevo entrenador principal y su cuerpo técnico. El Inter Miami desea destacar y agradecer especialmente a los Hoyos su compromiso y dedicación total al Club, demostrado por su disposición a asumir el cargo durante este periodo, que comenzó el pasado abril".

Cristian González asumirá como entrenador de Inter Miami.

El entrenador rosarino está libre desde octubre de 2025, cuando finalizó su ciclo al frente de Platense. Antes de esa experiencia, González construyó buena parte de su recorrido como técnico en el fútbol argentino y tuvo pasos por Rosario Central y Unión de Santa Fe.

Con el Tatengue logró uno de los resultados más importantes de su carrera como entrenador: consiguió sostener al equipo en la máxima categoría y, además, obtuvo la clasificación a la Copa Sudamericana.

Un nuevo desafío junto a Lionel Messi

La llegada de González a Inter Miami representa su primera experiencia al frente de un equipo fuera de Argentina. El desafío será particularmente relevante por la presencia de Lionel Messi, figura principal de una franquicia que busca volver a encontrar regularidad y competir por los objetivos de la temporada.

Aunque será su estreno como entrenador en el exterior, el Kily conoce el fútbol internacional por su extensa carrera como jugador. El exmediocampista de la Selección argentina desarrolló una importante etapa en Europa, donde defendió las camisetas de Real Zaragoza, Valencia e Inter de Milán.