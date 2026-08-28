En su regreso a la Bombonera, Boca venció a Lanús con un gol agónico de Belmonte y está en zona de playoffs

Boca Juniors derrotó agónicamente a Lanús por 1-0, como local, en un intenso partido por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, jugado esta noche en el estadio La Bombonera.

El equipo auriazul pudo desnivelar en el tercer y último minuto de descuento del complemento, por el tanto del mediocampista Tomás Belmonte.

Este triunfo deja a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en el octavo lugar de la zona A, con 10 puntos, mientras que el “Granate” es undécimo en el mismo grupo, con siete unidades.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Gimnasia de Mendoza, el sábado 5 de septiembre a las 16:30, mientras que los dirigidos por Mauricio Pellegrino recibirán a Defensa y Justicia, desde las 17:00 del domingo 6.

Lanús tuvo una gran llegada apenas en el primer minuto de partido, con un córner al área chica para el cabezazo del volante Felipe Peña Biafore, cuyo frentazo impactó en el travesaño.

A los 14 minutos del primer tiempo, el volante Dylan Aquino pudo avanzar por un carril interno sobre el costado izquierdo de la cancha, enganchó hacia adentro y buscó un derechazo alto, que pasó por encima del palo horizontal.

El propio Aquino se metió al área rival dos minutos más tarde, pasó entre dos rivales y quiso meter la pelota en el segundo palo, aunque esta vez su intento se fue ancho.

Boca iguala con Lanús al final en el partido que disputan este viernes, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Fotobaires

A los 44 minutos, Velasco tuvo un tiro libre directo al borde del área grande y quiso colocar la pelota en el segundo palo, aunque la misma salió con efecto hacia afuera y se alejó del arco.

En tiempo cumplido, luego de un avance por derecha, el enganche Franco Watson quedó libre sobre la medialuna del área y remató, con un tiro apenas desviado: rozó el poste izquierdo del arquero Álvaro Montero.

Peña Biafore tuvo también la primera llegada clara del complemento, a los 14 minutos y luego de recibir la pelota dentro del área, con un remate bajo que no llevaba potencia y fue detenido con facilidad por Montero.

Otro cabezazo de Peña Biafore acercó a Lanús al primer gol de la noche, a los 24 minutos, cuando el extremo Lucas Besozzi desbordó y metió un centro al segundo palo, que al volante le quedó algo atrás y por eso su disparo se fue alto.

Boca utilizó la misma fórmula dos minutos más tarde, con centro de Villa y cabezazo de Flores, pero su tiro también se fue por encima del arco rival.

Sebastián Villa ingresó por el inexpresivo Velasco y le dio mayor verticalidad al ataque de Boca. Fotobaires

En 44 minutos del complemento, luego de un bache en el que a ambos equipos les costó llegar al área rival, el volante Kevin Zenón sorprendió con un tiro de volea desde el borde del área, que salió apenas ancho por el primer palo.

Besozzi volvió a desequilibrar, esta vez por el costado izquierdo, en el primer minuto de descuento, con un centro atrás para el delantero Allan Wlk, que definió de primera pero no pudo superar a Álvaro Montero, que permitió que Boca salga de contraataque y gane el partido.

En el tercer y último minuto de descuento, luego de una contra de toda la cancha en la que el volante Santiago Ascacibar encontró un hueco en la defensa rival, Belmonte quedó mano a mano con Losada, picó la pelota por encima de su salida y le dio tres puntos de oro al “Xeneize”.

El gol agónico, y su posterior revalidación tras la revisión en el VAR, hizo resurgir al público local, que se vuelve a ilusionar y ya se ubica tercero en la tabla anual, en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Boca vs Lanús