¿Era roja para Leonel Flores? El durísimo planchazo del delantero de Boca que desató la bronca de Lanús

Leonel Flores fue a presionar, llegó tarde y terminó impactando con los tapones sobre la pierna de Marcich. Pablo Dóvalo mostró amarilla, Lanús pidió expulsión.

El fuerte planchazo de Leonel Flores a Marcich que podría haber sido expulsión para el jugador de Boca.

Boca y Lanús protagonizaron una de las primeras polémicas de la noche en la Bombonera. A los 13 minutos del partido por la séptima fecha del Torneo Clausura, Leonel Flores fue a presionar a Sasha Marcich y terminó impactando con los tapones sobre la pierna izquierda del defensor del Granate.

Pablo Dóvalo no dudó en sancionar la infracción, pero decidió mostrarle solamente la tarjeta amarilla al delantero de Boca. Inmediatamente, los futbolistas de Lanús reclamaron la expulsión al considerar que la entrada podía haber representado un riesgo importante para la integridad física de Marcich.

El planchazo que pudo cambiar Boca-Lanús: Flores fue con todo y el Granate pidió expulsión El tremendo planchazo de Flores a Marcich TNT Sports La jugada fue revisada desde la cabina por Germán Delfino, acompañado por Javier Uziga como AVAR. Sin embargo, ninguno de los árbitros llamó a Dóvalo para que revisara la acción en el monitor y la decisión original se mantuvo: amarilla para Flores y tiro libre para Lanús.

El punto de impacto dejó expuesta una entrada que, como mínimo, fue temeraria. La discusión pasa por determinar si la intensidad y la fuerza del planchazo fueron suficientes para considerar que existió un riesgo de lesión grave y, por lo tanto, correspondía la tarjeta roja.

Pablo Dóvalo, el árbitro de Boca-Lanús. Se trata de una jugada de interpretación, aunque una eventual expulsión también habría tenido argumentos para sostenerse. La falta de un llamado del VAR abrió entonces el interrogante sobre cuál fue el criterio utilizado por Delfino para considerar que la sanción de Dóvalo era suficiente.