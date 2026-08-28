En su regreso a la Bombonera, Boca le ganó 1-0 a Lanús con un gol agónico de Belmonte

Boca derrotó 1-0 a Lanús , en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura , con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

Lanús tuvo una gran llegada apenas en el primer minuto de partido, con un córner al área chica para el cabezazo del volante Felipe Peña Biafore, cuyo frentazo impactó en el travesaño.

A los 14 minutos del primer tiempo, el volante Dylan Aquino pudo avanzar por un carril interno sobre el costado izquierdo de la cancha, enganchó hacia adentro y buscó un derechazo alto, que pasó por encima del palo horizontal.

El propio Aquino se metió al área rival dos minutos más tarde, pasó entre dos rivales y quiso meter la pelota en el segundo palo, aunque esta vez su intento se fue ancho.

A los 44 minutos, Velasco tuvo un tiro libre directo al borde del área grande y quiso colocar la pelota en el segundo palo, aunque la misma salió con efecto hacia afuera y se alejó del arco.

Boca iguala con Lanús al final en el partido que disputan este viernes, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

En tiempo cumplido, luego de un avance por derecha, el enganche Franco Watson quedó libre sobre la medialuna del área y remató, con un tiro apenas desviado: rozó el poste izquierdo del arquero Álvaro Montero.

Peña Biafore tuvo también la primera llegada clara del complemento, a los 14 minutos y luego de recibir la pelota dentro del área, con un remate bajo que no llevaba potencia y fue detenido con facilidad por Montero.

Otro cabezazo de Peña Biafore acercó a Lanús al primer gol de la noche, a los 24 minutos, cuando el extremo Lucas Besozzi desbordó y metió un centro al segundo palo, que al volante le quedó algo atrás y por eso su disparo se fue alto.

Boca utilizó la misma fórmula dos minutos más tarde, con centro de Villa y cabezazo de Flores, pero su tiro también se fue por encima del arco rival.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Boca vs Lanús