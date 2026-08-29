Pellegrino, DT de Lanús, apuntó contra el arbitraje tras perder agónicamente ante Boca: "Es triste"

Mauricio Pellegrino lamentó la jugada de Flores sobre Marcich, que fue sancionada con amarilla y no revisada por el VAR. Además, destacó el juego de Lanús.

Mauricio Pellegrino se mostró golpeado por la derrota de Lanús y puso el foco en la polémica jugada en la que Flores recibió amarilla en lugar de roja.

Mauricio Pellegrino se mostró muy crítico con la actuación arbitral luego de la derrota de Lanús ante Boca por el Torneo Clausura. A los 13 minutos, Leonel Flores llegó tarde a una disputa y terminó impactando con los tapones sobre la pierna izquierda de Sasha Marcich. Pablo Dóvalo sancionó la infracción con tarjeta amarilla, mientras que desde el VAR no consideraron necesario que el árbitro revisara la jugada.

El DT del elenco granate fue contundente al referirse a esa acción y cuestionó que, pese a la cantidad de herramientas disponibles, no se haya modificado la decisión inicial. “Es una jugada clarísima. Con la pierna a la altura casi de la rodilla, habiendo todo, VAR, asistentes, cámaras, ni siquiera consultarla, como profesional de esto, para mí es triste. Mucho más no puedo decir porque queda ese sentimiento”, sostuvo el entrenador del Granate en conferencia de prensa.

Mauricio Pellegrino fue crítico con el arbitraje tras la derrota de Lanús ante Boca El reclamo de Mauricio Pellegrino en conferencia de prensa ESPN El entrenador reconoció que el equipo atraviesa un momento en el que los resultados no acompañan y remarcó la importancia de mantenerse unidos para revertir la situación. “El equipo está en un momento que las cosas no salen. Tenemos que seguir unidos y trabajar”, manifestó Pellegrino después del encuentro.

Por último, el DT destacó que Lanús también encontró espacios para generar peligro incluso cuando dejó de tener la posesión de la pelota. “Cuando perdimos la posesión de la pelota, seguíamos teniendo espacios y situaciones”, analizó. El Granate buscará ahora dejar atrás la derrota ante Boca y enfocarse en sus próximos compromisos del Torneo Clausura.