Impensado: tras rescindir con River, Germán Pezzella está a un paso de jugar en otro gigante de Sudamérica

A días de su drástica salida de River, Germán Pezzella arregló su llegada a otro club con peso e historia en el fútbol sudamericano.

Germán Pezzella ya tiene prácticamente definido su próximo destino. Después de cerrar de manera inesperada su segundo ciclo en River, el marcador central tiene muy avanzada su llegada a Peñarol y todo indica que continuará su carrera en el fútbol uruguayo.

Pezzella, a una firma de ser nuevo jugador de Peñarol A los 35 años, el campeón del mundo en Qatar 2022 todavía no piensa en el retiro. De hecho, luego de varias semanas de incertidumbre, el apareció una oportunidad que puede significar un nuevo comienzo. El Carbonero lo quiere y el acuerdo con el zaguero estaría encaminado hasta diciembre de 2027.

Pezzella era de los pocos jugadores que todavía se entrenaba apartado en el Predio Cantilo, hasta que en los últimos días llegó a un acuerdo con el club para rescindir su vínculo y se fue con el pase en su poder. No obstante, en el medio hubo un intento para cambiar su situación.

Si no surgen imprevistos, Germán Pezzella será refuerzo de Peñarol de Uruguay. En su momento trascendió que algunos referentes de River le habrían pedido a la dirigencia que reincorpore al defensor al primer equipo. Sin embargo, la respuesta fue negativa y el exjugador de la Selección argentina siguió entrenándose apartado en el famoso container.