Deportivo Maipú visita a Colegiales con la mira puesta en el reducido de la Primera Nacional

El Cruzado juega este sábado a las 15 en Munro ante Colegiales, sin Brian Orozco, buscando afianzarse entre los primeros puestos de la Primera Nacional

Deportivo Maipú se prepara para un fin de semana clave en la Primera Nacional. Este sábado a las 15 horas, el Cruzado visitará a Colegiales en Munro, en el primero de tres encuentros consecutivos —también ante Patronato y Almagro— que el club considera decisivos para pelear en la parte alta de la tabla y meterse en el reducido.

Deportivo Maipú ante Colegiales mirando el reducido El equipo ya cuenta con Brian Orozco, quien viene entrenando con el plantel desde el martes, aunque no formará parte de la delegación que viajó a Buenos Aires. Con esa baja, el técnico Mariano Echeverría decidió repetir la base que venció por la mínima a Quilmes el domingo pasado.

Deportivo Maipú va por una nueva victoria fuera de casa Foto: Maru Mena / MDZ La formación confirmada El arco será para Nahuel Galardi, con una línea defensiva integrada por Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Aron Agüero y Juan Pablo De la Reta. En el mediocampo, Enzo Pérez actuará como volante central acompañado por Mirko Bonfigli, mientras que Juan Pablo Gobetto se ubicará por la otra banda. Arriba, Franco Saccone jugará por derecha, Tomás Silva por izquierda y Lisandro Cabrera como delantero centro.

Cabrera llega en un buen momento: se quedó con el puesto de titular en el último partido y fue el autor del único gol en el 1 a 0 ante Quilmes, resultado que le dio tres puntos clave al equipo mendocino.