Boca festejó el triunfo agónico con un llamativo cantito con chicana para River

La euforia en la Bombonera por la victoria de Boca se mezcló con burlas hacia River, cuyo reciente traspié en la Copa Sudamericana motivó una situación muy particular.

La Bombonera estaba de fiesta por el triunfazo agónico de Boca Juniors, pero entre los festejos hubo tiempo para una chicana que cruzó la vereda y apuntó directamente a River. Desde las tribunas se escuchó un clásico cantito del fútbol argentino, aunque esta vez con una particularidad: el destinatario fue el eterno rival y el contexto, bastante diferente al habitual.

“Vamos a traer la Copa a la Argentina, la Copa que perdieron las gallinas, las gallinas...”, cantaron los hinchas xeneizes mientras celebraban el 1-0 ante Lanús. Una canción que históricamente estuvo asociada a la Libertadores y que, en esta oportunidad, apareció en medio de la bronca todavía fresca por la eliminación del Millonario en la Copa Sudamericana.

Video: la hinchada de Boca cargó a River por su reciente eliminación El cantito de los hinchas de Boca contra River. Video X: @davidgangaf River había quedado afuera apenas dos días antes, luego de empatar 1-1 con Independiente Santa Fe en el Monumental y perder en una eterna definición por penales. El golpe fue fuerte para los de Núñez no solo porque sentenció el ciclo de Eduardo Coudet: también significó que se esfumara una posibilidad que ilusionaba a ambos lados con otro Superclásico en instancias decisivas.

Claro, es que el cuadro de la Sudamericana había dejado abierta la chance de cruce entre Boca y River en semifinales. Así, mientras disfrutaba de una victoria tan importante como sufrida, en la Ribera aprovecharon para meter el clásico condimento del folklore.