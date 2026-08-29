San Martín y Fadep juegan un partido clave por la revalida del Federal A

Este sábado a las 20.30 en el Este provincial, Atlético Club San Martín recibirá a Fadep en un partido decisivo de la etapa de revalida. Ambos equipos llegan con necesidad de ganar.

El fútbol mendocino del Federal A tiene su cita destacada de la semana: este sábado a las 20.30, en el Este provincial, Atlético Club San Martín recibirá a Fundación Amigos del Deporte (Fadep) en un partido clave por la etapa de revalida del torneo.

El equipo dirigido por Diego Pozo completó este viernes su última práctica de fútbol. Mañana no habrá entrenamiento y el plantel partirá a las 18 horas rumbo al departamento de San Martín, luego de una semana de trabajo que cerró con la definición táctica de cara al partido.

Fadep llega tras una victoria por 2 a 0 en su presentación anterior y buscará repetir el funcionamiento. El probable equipo tendría a Cristian Aracena en el arco, una defensa integrada por Nicolás Alí, Brian Sosa, Nahuel Iribarren y Federico Pérez, y un mediocampo con Diego Toneto, Julián Pérez, Lucas Ramírez y Brian Zabaleta como enlace.

La duda en el ataque del Cóndor La principal incógnita para Pozo pasa por la delantera, donde Matías Persia tiene un lugar asegurado. La duda es si lo acompañará Leandro Soria o Lautaro Taboada. Soria arrancó la temporada en la Liga Mendocina, donde convirtió cuatro goles en sus primeros dos partidos y por eso fue promovido al plantel del Federal A tras su paso por la MLS.

El Cóndor busca dar el golpe. Fadep San Martín, sin equipo confirmado Del otro lado, Atlético Club San Martín también se prepara para el duelo ante FAdep bajo las órdenes de Alejandro 'Cachorro' Abaurre, quien todavía no confirmó el equipo. El probable once tendría a Leonardo Rodríguez en el arco, con Lucas Mas, Mateo Zapata, Valentín Mercado, Iván Paz y Nahuel Bernadé en defensa.