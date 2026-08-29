Paredes rompió el silencio sobre la sanción de 10 partidos que le impuso la FIFA y elevó una queja: "Lo raro es que..."

Tras el triunfo de Boca, Leandro Paredes habló por primera vez acerca del duro castigo que deberá cumplir por los incidentes en la final del Mundial. Su descargo.

Los incidentes posteriores a la final del Mundial derivaron en duras sanciones. Paredes, el más afectado.

Leandro Paredes ya conoce la sanción que deberá afrontar por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial ante España. Y aunque la Selección argentina todavía tiene una instancia de apelación por delante, el capitán de Boca no ocultó su bronca por el castigo que recibió: 10 partidos de suspensión.

Después del triunfo 1-0 del Xeneize frente a Lanús por el Torneo Clausura, el mediocampista fue consultado por la decisión de la FIFA y dejó clara su postura. Para él, la pena es demasiado dura y existe un punto que le resulta particularmente llamativo.

El descargo de Paredes tras la durísima sanción que le impuso la FIFA “Me parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero bueno, ya está”, manifestó el campeón del mundo en Qatar 2022, en referencia al futbolista español que recibió apenas un partido de suspensión a pesar de haberlo agredido con una piña en el pecho.

Más allá de la queja, todavía no está dicha la última palabra. La AFA ya presentó formalmente una apelación para intentar reducir las sanciones impuestas a los integrantes de la Scaloneta involucrados, y Paredes lo sabe. “Yo creo que sí, porque para mí es excesiva, pero está la gente que trabaja en eso y ojalá se pueda reducir”, exigió.

Paredes rompió el silencio tras la sanción de la FIFA. Video: TyC Sports El caso de Paredes es uno de los que más preocupa debido a la cantidad de partidos que deberá perderse si la sanción queda firme. FIFA le aplicó 10 fechas, mientras que Nahuel Molina recibió una pena de siete encuentros. Ambos fueron los jugadores argentinos que recibieron los castigos más severos.