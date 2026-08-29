La rutina de lo extraordinario, a pesar de todo

El seleccionado femenino de hockey sobre césped volvió a consagrarse campeón del mundo después de 16 años. Lo que se ha transformado en un legado indestructible contrasta con una precariedad estructural que convierte al deporte argentino en un verdadero milagro.

Las Leonas, el seleccionado argentino de hockey sobre césped, salieron campeonas del mundo por tercera vez en su historia. Quizás sea una noticia que a pocos les sorprenda, porque es un equipo que en los últimos 26 años ha (mal) acostumbrado a los fanáticos del deporte a una excelencia que que ya escapa a toda lógica y análisis.

Como si ser campeón del mundo no fuera una épica suficiente -en el ámbito que sea-, este título tiene un sabor especial. No solo se venció a Países Bajos -u Holanda, como estamos acostumbrados a llamar al equipo Naranja-, el gran verdugo de Argentina y máximo rival en el último cuarto de siglo, sino que se hizo en su casa y frente a todo su público. También se dio en el mismo escenario donde aquella primera camada de Leonas ganó su primer título mundial a solo dos años de su nacimiento, en Sidney 2000.

Para entender la dimensión de este triunfo solo basta con mencionar el palmarés con el que las neerlandesas llegaron a esta final: un equipo que iba por su cuarto título ecuménico consecutivo y que viene de ser bicampeón olímpico. También ostenta el número uno del ranking mundial y es tetracampeón de la Pro League, el torneo anual que organiza la Federación Internacional de Hockey (FIH).

Sí, suena mucho. Pero, para ser honestos, la vitrina de Países Bajos es totalmente coherente con la importancia que tiene este deporte en aquellas tierras. No solo es la disciplina más popular del país, son dueños de la liga más competitiva del mundo y uno de los lugares con mayor infraestructura para el deporte (la final se dio en un estadio repleto con 10.000 espectadores en las gradas), se trata de una nación donde el hockey es profesional.

Las Leonas cortaron se consagraron campeonas del mundo. EFE Entonces, quedarse con la foto de la copa y la medalla y las mieles de este triunfo que hoy llena de orgullo a cada amante de este deporte y de la bandera argentina es un tanto reduccionista. Si bien Las Leonas también tienen lo suyo -número dos del ranking de la FIH, sub campeonas del mundo y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024-, la realidad de esas 20 mujeres que hoy alcanzaron la gloria máxima es bien diferente a las de sus pares holandesas.