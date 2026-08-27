Pampita encendió Saint-Tropez con un look lencero en pleno día

Las transparencias y el encaje se apoderaron del día en Saint-Tropez. No te pierdas las fotos del look de Pampita en la nota.

Pampita continúa disfrutando de sus vacaciones en Saint-Tropez, y esta vez la modelo eligió un conjunto lencero en negro que llevó con naturalidad durante el día, porque sí, el estilo lencero se instala también en los looks cotidianos y encuentra en el encaje el detalle perfecto para lograr sensualidad.

Lució un vestido negro con tiras finas y un escote en V, donde los detalles de encaje recorrían el contorno, mientras que el vestido también incorporaba transparencias y una terminación de encaje que se dejaba ver por debajo de la capa principal de la prenda.

El encaje, una textura históricamente asociada a la lencería, vuelve a ocupar un lugar central en la moda y su regreso también propone nuevas formas de llevarlo: combinado con prendas de uso cotidiano, incorporado en pequeños detalles o convertido directamente en el elemento principal de un look.

Pampita completó el look con unas sandalias negras de tiras con tachas, anteojos de sol oscuros, y una cartera negra al hombro que cerró una propuesta monocromática impecable.