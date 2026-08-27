Máxima Zorreguieta sorprende con su look artesanal en el Gran Premio de F1

El Gran Premio de Zandvoort tuvo entre sus invitadas a Máxima Zorreguieta. No te pierdas todos los detalles de su look en la nota.

Máxima Zorreguieta, la reina de Países Bajos de origen argentino, fue una de las asistentes al Gran Premio de Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Zandvoort. Allí, la monarca desplegó un estilismo conformado por piezas atemporales con un toque artesanal y mediterráneo.

El conjunto que eligió Máxima se estructuró en torno a dos prendas. Por un lado optó por una camisa blanca de manga corta con silueta holgada y escote camisero en V, mientras que por el otro lució una falda larga de lino en tono beige confeccionada por la casa de diseño Natan, cuyo tejido presentaba un estampado botánico de grandes flores blancas de trazo artesanal.

Los accesorios que la reina seleccionó para completar el look reforzaron la estética artesanal que caracterizaba a toda la propuesta, ya que Máxima eligió unas espadrilles en tono nude de la firma Valentino decoradas con tiras envolventes y tachuelas metálicas, y a eso sumó un bolso trenzado en blanco roto, gafas de sol de Cartier y unos aros de perlas con diseño floral.