Cambian el boliche por los viñedos: la nueva tendencia para festejar cumpleaños

El festejo ya no siempre comienza de noche ni tiene como escenario la pista de un boliche. Entre algunos grupos de jóvenes empieza a imponerse una alternativa diferente: reunirse por la mañana para celebrar un cumpleaños con un desayuno abundante en una bodega .

La propuesta combina gastronomía, vino y paisajes, pero también una manera más distendida de compartir el festejo. El encuentro suele comenzar entre las 9 y las 9.30 y puede extenderse durante buena parte del día. Después del desayuno, los grupos permanecen en el lugar, recorren los viñedos, degustan algunos vinos y aprovechan el entorno para tomar fotografías.

Así, una experiencia que durante mucho tiempo pareció reservada a un público adulto o familiar empieza a encontrar nuevos interesados. Para estos jóvenes, la bodega deja de ser únicamente un espacio asociado a las degustaciones tradicionales y se convierte en un punto de encuentro para celebrar.

Romina, de 24 años, contó que esta es la nueva modalidad elegida por su grupo de amigos para los cumpleaños. “En lugar de ir a un boliche, vamos a una bodega, desayunamos rico, brindamos con una copa de espumante y disfrutamos de un festejo diferente, pero de lujo”, explicó.

Antonella, de 23 años, también incorporó este plan a sus encuentros con amigas. “No lo hacemos todos los fines de semana, pero cuando nos juntamos nos gusta ir a desayunar a una bodega. Después nos quedamos disfrutando de los viñedos y sacando fotos. Además, los desayunos son tan abundantes que prácticamente reemplazan el almuerzo”, señaló.

Sebastián, de 25 años, contó que comienzan los festejos en las bodegas y lo prologan con la salida al boliche. “La idea es que el festejo del cumpleañero sea distinto y desde hace un tiempo comenzamos desayunando en bodegas, nos quedamos gran parte del día, luego asado en una casa y después a bailar”, contó.

La cercanía es uno de los aspectos que tienen en cuenta al momento de elegir el establecimiento. En general, buscan bodegas ubicadas a una distancia relativamente corta de la Ciudad, que les permitan organizar el traslado y aprovechar la jornada completa.

El precio también influye. Según aseguran los propios protagonistas, algunas de estas experiencias tienen un valor comparable al de otras salidas gastronómicas, con la diferencia de que incluyen desayunos abundantes, una copa de espumante y la posibilidad de permanecer en un entorno natural.

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Qué ofrecen las bodegas para desayunar

Las propuestas incluyen desde cafés de especialidad y panificados artesanales hasta alternativas más completas, con preparaciones saladas, pastelería y una copa de espumante.

En Kaiken, ubicada en Roque Sáenz Peña 5516, Vistalba, Ramos Generales abre a las 9.30 bajo la dirección del chef Francis Mallmann. El restaurante a cielo abierto, caracterizado por su cocina basada en fuegos, propone cafés de especialidad preparados con diferentes métodos y temperaturas. Se acompañan con chipá, labneh, medialunas, scones, mermeladas artesanales y opciones estacionales.

Bodega Cruzat, en Costa Flores s/n de Perdriel, ofrece dos alternativas. El Desayuno de Nuestras Raíces cuesta $26.000 por persona e incluye panes y mermeladas artesanales, dulce de leche, alfajorcitos de maicena, sándwich de miga, tortitas caseras, yogur con granola y bebidas. La experiencia se completa con una copa de espumante Cruzat Cosecha Temprana de bajo alcohol.

El Desayuno Premium tiene un valor de $29.000 y suma mini tarta frutal, masitas, alfajorcitos de maicena, sándwich de miga, brioche de jamón crudo y rúcula y tortitas caseras, además de bebidas y espumante. La bodega dispone de alternativas vegetarianas y sin TACC, y permite completar la visita en la terraza o con un recorrido por sus instalaciones.

Roberto Bonfanti presenta tres opciones. El Especial Malbec, de $24.000, incluye infusión, jugo de naranja, croissant, bruschetta con panceta crocante, huevos revueltos y mousse de palta, cheesecake de Malbec, yogur con granola, petit fours, macarons y una copa de espumante Bonfanti Extra Brut.

El Especial Cabernet cuesta $17.000 y combina infusión, jugo, croissant, bruschetta, cheesecake de Malbec y alfajor de maicena. La alternativa más sencilla es el Especial Chardonnay, de $8.000, con una bebida caliente, jugo de naranja y croissants dulces o salados.

Más que cambiar el horario de una celebración, esta tendencia modifica su dinámica. En lugar de la música fuerte y la madrugada, los jóvenes eligen una mesa compartida, una copa de espumante y varias horas para conversar y disfrutar del paisaje. El cumpleaños se traslada del boliche a los viñedos y abre una nueva puerta para acercar a las generaciones más jóvenes al mundo del vino.