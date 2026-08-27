Lanzan un concurso de arte en homenaje a Le Parc: cómo participar y cuál es el premio

Artistas emergentes y de trayectoria de toda la Argentina podrán presentar sus obras en un concurso inspirado en el legado de Julio Le Parc . La convocatoria abrirá el 29 de agosto, entregará un premio monetario y seleccionará seis trabajos para integrar una exposición colectiva en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza .

El certamen se denomina "En la mirada de un visionario" y es organizado por Pieza Shop y el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM). La propuesta busca homenajear al artista mendocino a partir de nuevas producciones vinculadas con la luz, el movimiento, el color, la geometría y la participación del espectador.

La convocatoria no pretende que los participantes copien las obras ni los recursos visuales de Le Parc. El desafío consiste en reinterpretar las preguntas que atravesaron su producción y establecer un diálogo personal y contemporáneo con su legado.

El concurso está dirigido a artistas mayores de 18 años residentes en Argentina. Cada participante podrá presentar una sola obra, que deberá ser original, bidimensional y de su autoría.

El trabajo tendrá que realizarse en formato vertical y respetar una medida de 30 por 50 centímetros. Podrán utilizarse diferentes técnicas, entre ellas: acuarela, pintura, dibujo tradicional o digital, grabado y serigrafía, cianotipia, bordado, collage y calado y fotografía.

También se admitirán otras técnicas siempre que la obra conserve su carácter bidimensional y cumpla con las medidas establecidas.

Las bases aclaran que no podrán presentarse trabajos realizados íntegramente mediante herramientas de inteligencia artificial. Además, la propuesta deberá ser original y no podrá reproducir total o parcialmente obras de terceros sin autorización.

Cómo realizar la inscripción

Las postulaciones podrán presentarse hasta el 24 de octubre mediante el formulario digital de inscripción. Cada artista deberá adjuntar su documento de identidad, un currículum abreviado y los datos de la obra: título, técnica, dimensiones, año de realización y memoria descriptiva.

También deberá incluir un texto conceptual de hasta 1.000 caracteres que explique el vínculo de la propuesta con el universo artístico de Julio Le Parc. Las imágenes tendrán que enviarse en formato JPG o PNG, con una resolución mínima de 300 dpi y al menos 2.000 píxeles en su lado mayor.

Para acreditar la autoría, será necesario incorporar entre dos y tres imágenes o un video que muestre el proceso de elaboración. No serán consideradas las postulaciones incompletas, enviadas por otros medios o recibidas fuera del plazo establecido.

Si una obra resulta seleccionada, su autor deberá asumir el traslado y entregarla lista para el montaje. En los trabajos digitales, también estarán a cargo del artista los costos de impresión y preparación para la exhibición.

Cuáles serán los premios

El jurado elegirá seis obras para participar de la exposición colectiva En la mirada de un visionario. Entre ellas determinará una ganadora y podrá entregar hasta cinco menciones honoríficas.

El primer premio será de $200.000 e incluirá una mención especial, acciones de difusión y comercialización y la posibilidad de incorporarse al Programa de Artistas Pieza.

A través de este programa, Pieza Shop podrá adaptar y reproducir el diseño ganador en productos comercializados en su tienda. La persona autora recibirá el 10% de las ganancias correspondientes a esas ventas y conservará la titularidad de los derechos sobre la obra. Las condiciones específicas deberán acordarse al momento de su incorporación.

El jurado estará integrado por representantes de Pieza Shop y del MMAMM, junto con un artista visual de reconocida trayectoria y un curador o gestor cultural invitado. Para la evaluación se tendrán en cuenta la originalidad, la calidad artística y conceptual y la capacidad de reinterpretar desde una mirada actual el universo de Le Parc.

Las fechas del concurso

La evaluación se realizará entre el 25 y el 31 de octubre y los resultados se comunicarán el 4 de noviembre. Las seis obras seleccionadas deberán entregarse entre el 5 y el 8 de noviembre en Pieza Tienda, ubicada en el ingreso sur del MMAMM, en la plaza Independencia.

La entrega del premio y la inauguración de la exposición están previstas para el 14 de noviembre. La muestra reunirá las seis miradas elegidas sobre un legado que continúa modificando la relación entre la obra, la percepción y el espectador.