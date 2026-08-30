El fascinante look Y2K de Tini Stoessel para su nuevo sencillo: mirá las fotos

Tini Stoessel estrena "Pa' Él" con Los Ángeles Azules, y en su videoclip se inspiró en la moda Y2K. ¡No te pierdas las fotos en la nota!

Tini Stoessel estrenó su nuevo sencillo "Pa' Él" junto a Los Ángeles Azules, y para el videoclip que acompañó el lanzamiento la artista llevó un estilismo que recupera varios de los códigos más reconocibles de la estética Y2K, una tendencia que marcó la moda de principios de los años 2000 y que sigue vigent como una de las referencias más potentes del street style.

El outfit que lució en el video se estructuró a partir de un juego de contrastes entre diferentes texturas. El dorado brillante del corpiño se combinó con el denim del pantalón Capri de tiro bajo y la textura de un abrigo corto de piel sintética azul que llevó sobre los hombros, mientras que los accesorios como las medias deportivas blancas con rayas rojas, las botas acordonadas de caña media y un cinturón ancho metalizado terminaron reforzando el aire retro del conjunto.

Uno de los detalles más llamativos fue que Tini llevó dos collares superpuestos en una combinación conocida como layering, que mezcla una pieza corta y de mayor volumen con detalles y charms junto a otro collar más fino y largo. En este caso, las piezas pertenecían a las colecciones Talisman y Mini de Pandora.