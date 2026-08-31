Tini Stoessel reapareció en medio del escándalo con Alejandro, su padre: "La vida se trata de..."

Tini Stoessel finalmente reapareció en medio de la polémica y lo hizo con una entrevista que se viralizó al instante.

Tini habló en la previa de su nueva gira y también en medio de la polémica familiar.

Tini Stoessel se encuentra pasando un momento complicado y, en medio de todo esto, tiene que ensayar para sus próximos shows que se darán muy pronto. La artista decidió romper el silencio y habló por primera vez desde el escándalo familiar que estalló en las últimas semanas.

La cantante decidió hablar con una periodista de El Salvador para la conocida revista Cosmopolitan. Allí habló sobre su momento personal y del álbum "Un mechón de pelo", donde dejó en claro que "la vida se trata de eso, abriendo y cerrando heridas. Todos estamos pasando esos procesos".

"Uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que la gente lo hizo con la música y sus vidas. Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras", expresó la cantante. Esta declaración se viralizó, ya que dio a entender que el crecimiento personal fue lo que la llevó a dejar las cosas claras con su propio padre respecto a la carrera musical.

La declaración de Tini Stoessel en medio de la polémica con su padre En otra parte, comentó sobre su álbum: "Creo que eso viene de la mano con la edad y crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue mi último álbum, Un mechón de pelo. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta".