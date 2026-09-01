"Es incuantificable": Yanina Latorre reveló qué exige Alejandro Stoessel tras la separación de cuentas con Tini

La periodista detalló la presión comercial que enfrentó la joven desde sus comienzos y la insólita pretensión económica del productor.

Yanina Latorre repasó las exigencias comerciales que desgastaron la relación entre Tini y su padre. / Captura Telefe

La tensión en el entorno de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo luego de que se conociera la auditoría que la cantante impulsó contra sus padres. En la pantalla de América TV, Yanina Latorre reveló detalles desconocidos sobre el vínculo laboral que unía a la artista con su padre, Alejandro Stoessel.

Durante su intervención, la panelista aseguró que el contacto entre ambos estuvo siempre atravesado por los compromisos comerciales. “Tenía un re vínculo con el padre, pero todo era laboral”, afirmó sobre los primeros años de carrera de la estrella.

En esa misma línea, Latorre profundizó en el nivel de exigencia que enfrentó la joven desde sus inicios en la industria. “Ella se sentía todo el tiempo presionada para laburar. Una nena muy chica, una nena Disney, lo cuenta todo el mundo. Le decían qué decir, qué no decir. Entonces ella siente que solamente tenía vínculo laboral”, sostuvo.

La cantante inició una auditoría contable para ordenar las sociedades que compartía con su familia. Archivo MDZ Asimismo, recordó el conflicto derivado de un local comercial vinculado a la familia, donde la artista figuraba formalmente. “Martina Tini estaba en la sociedad, sin comerla ni beberla. Los titulares eran ‘Martina Stoessel colgada de la luz’. La piba quedó mal, y en realidad ella no sabía ni que existía ese local”, relató sobre aquella exposición mediática.

El pedido de Alejandro a su hija Tini Por otro lado, la periodista explicó cómo interpretan los padres esta distancia económica y personal. “El problema de Tini es que siempre se sintió subestimada. Los padres ahora creen que ella está captada, que le llenaron la cabeza y que tiene problemas de salud mental. Nunca le das el beneficio de pensar, que se quería liberar”, aclaró.